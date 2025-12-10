콘진원, 17일 콘텐츠산업 결산·전망 행사

'폭군의 셰프' 등 지원작 전시

생성형 AI 데이터 공개

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 올해 콘텐츠 산업 성과와 내년 전망을 공유하는 자리를 마련한다.

두 기관은 17일 서울 코엑스에서 '넥스트 K 2026: 지원사업 설명회 및 콘텐츠 산업 2025 결산·2026 전망'을 연다고 10일 밝혔다. 올해 주요 성과와 내년 지원 정책 방향을 상세히 소개할 예정이다.

콘진원은 올해 콘텐츠 산업을 결산하며 제작 현장의 생성형 인공지능(AI) 활용률과 이용 의향 등 주요 수치를 공개한다.

AI 분석으로 올해 K콘텐츠를 비교·분석한 결과도 내놓는다. 지식재산 트렌드, 소비 행태 변화, 플랫폼 간 경쟁 및 공존 전략 등 산업 내 주요 변화를 짚는다.

올해 대표 지원작도 전시한다. 드라마 '폭군의 셰프', 게임 '쉐이프 오브 드림즈', 애니메이션 '마루는 강쥐', 웹툰 '마론후작' 등이다.

참가 신청은 16일까지 온라인 행사 안내 페이지에서 하면 된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



