스포티파이 "올해 K록·인디 글로벌 청취 증가"

이이슬기자

입력2025.12.10 17:35

스포티파이 제공

스포티파이 제공

올해 K록·인디 장르 음악이 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 인기를 끈 것으로 조사됐다.


스포티파이가 10일 공개한 '2025 랩드 연말결산'에 따르면 올해 한국 인디와 록 장르의 스트리밍이 글로벌 시장에서 각각 전년 대비 68%, 16% 증가한 것으로 나타났다.

글로벌 차트에서는 록 장르 상위 5곡 중 데이식스(DAY6)가 3곡을 차지했다. '예뻤어'가 1위, '해피'와 '콩그레츄레이션(Congratulations)'이 4·5위에 올랐다. 더로즈의 '백 투 미(Back to Me)'가 2위, 우즈의 '드라우닝(Drowning)'이 3위였다.


인디 장르에서는 카더라든의 '가까운 듯 먼 그대여'가 1위, 리도어의 '영원은 언제나 그렇듯'과 검정치마의 '한시 오분'이 뒤를 이었다. 한로로는 '사랑하게 될 거야'와 '입춘'으로 4·5위에 올랐다.


국내에서는 데이식스가 록·인디 장르 전체에서 가장 많이 스트리밍된 아티스트로 집계됐다. 검정치마, 볼빨간사춘기, 한로로, 십센치가 2~5위였다. 국내 스트리밍 1위 곡은 데이먼스 이어의 '유어스(yours)'였다. 데이식스의 '해피', 카더가든의 '가까운 듯 먼 그대여', 데이식스의 '한 페이지가 될 수 있게', '예뻤어' 순으로 상위권을 형성했다.

스포티파이는 올해 레이더(RADAR), 프레시 파인즈(Fresh Finds) 등 자체 프로그램을 통해 인디·록 아티스트를 소개했다.


스포티파이는 "국내 다양한 장르 아티스트의 음악이 글로벌 리스너들과 만날 기회가 확대될 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

