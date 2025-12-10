안동병원, 美 아리조나서 존재감 드러낸 ‘K-의료’

헬스투어·권역센터

경쟁력으로 북미 시장 문 두드리다

안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 미국 현지에서 한국 의료의 경쟁력을 직접 선보이며 북미 의료 네트워크 확장에 속도를 내고 있다.

안동병원 美 아리조나서 행사장 전경

안동병원은 6일(현지시간) 아리조나주 챈들러의 길벗 커뮤니티 칼리지에서 열린 '2025 아리조나 한국 문화축제(Korean Cultural Festival)'에 공식 초청돼 홍보 부스 운영과 단독 프레젠테이션을 진행했다.

아리조나주 한인회와 민주평통 피닉스·라스베이거스 지회가 공동 주관한 지역 최대한인 행사로, 현지 동포뿐 아니라 미국인 방문객의 관심도 높았다.

현장에서 안동병원은 간호사·방사선사 등 전문 인력을 파견해 ▲닥터헬기 운용체계 ▲권역응급의료센터 ▲권역외상센터 ▲권역 심뇌혈관질환 센터 등 대규모 공공의료 인프라를 집중적으로 소개했다.

특히 '2박 3일 헬스투어 프로그램'은 북미 교민 사회의 체류형 건강검진 수요와 맞물리며 뜨거운 호응을 얻었다.

주최 측 요청으로 진행된 단독 프레젠테이션에서는 안동시 관광 콘텐츠와 연계한 의료서비스 모델이 공개돼 행사 참가자들의 실질적 이용 문의가 이어졌다.

축제 당일 안동병원 홍보 부스 방문객은 약 260명에 달한 것으로 집계됐다.

강신홍 이사장은 "이번 축제 참여는 북미 교민 사회와의 교류를 넓히고 K-의료의 우수성을 현지에 직접 전달한 소중한 기회였다"며 "특화 프로그램과 해외 네트워크를 지속 확장해 글로벌 의료기관으로 자리 잡겠다"고 밝혔다.

한편 안동병원은 2023년 미국 캘리포니아주에 법인(TNEC)을 설립해 북미 의료 협력 기반 확대에 나서고 있다.

안동병원 美 아리조나서 행사장 무대





영남취재본부 권병건 기자



