박형덕 동두천시장 "통일교 후원금 수수 의혹 사실과 전혀 달라"

박형덕 동두천시장, ‘통일교 후원금 수수’ 보도

"2022년 3월, 후보 신분 아니었다

후원금 수수 구조적 불가능"

박형덕 동두천시장이 최근 일부 언론에서 불거진 '통일교 후원금 수수' 의혹 보도에 대해 "사실과 전혀 다르다"며 깊은 유감을 표하고 명백한 허위 주장이라고 일축했다. 박 시장은 9일 공식 입장을 통해 이같이 밝히며 강력 대응 방침을 시사했다.

박형덕 동두천시장. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

박형덕 동두천시장은 최근 일부 언론이 전·현직 통일교 임원들의 재판에서 '2022년 3월 통일교 측이 박 시장에게 현금을 전달했다'는 취지로 언급된 법정 증언에 본인 이름이 언급된 것과 관련해 깊은 유감을 표하며 해당 내용은 명백한 허위 주장이라고 일축했다.

박 시장은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "2022년 3월 당시 나는 동두천시장 후보 신분이 아니었기 때문에 후원 계좌를 개설할 수 없는 상황이었다"며 "따라서 후원금 수수 자체가 구조적으로 불가능하다"고 강조했다.

또한 박 시장은 "보도에 등장한 통일교 관계자를 전혀 알지 못한다"며 "검찰이 법정에서 제시했다는 '3월 12일 현금 전달' 역시 사실이 아니고 들은 적도 없다"고 말했다.

박 시장은 "그동안 공직자로서 투명한 선거운동과 청렴한 행정을 원칙으로 지켜왔다"며 사실과 다른 허위 주장으로 시민께 심려를 끼친 점을 유감스럽게 생각한다고 전했다.

또한 박 시장은 "확인되지 않은 내용에 흔들리지 말아 주시길 바란다"며 "앞으로도 시민만을 바라보고 동두천 발전을 위해 흔들림 없이 나아가겠다"고 강조했다.

이어 그는 "사실관계를 명확히 밝히기 위해 필요한 조치를 적극적으로 검토하겠다"며 근거 없는 허위 주장과 억측에 대해서는 단호하게 대응할 것임을 밝혔다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



