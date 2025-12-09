SK하이닉스, 美증시 자사주 상장 관련 내일 공시

한국거래소는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 566,000 전일대비 11,000 등락률 -1.91% 거래량 2,391,174 전일가 577,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지"금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close 자사주 美증시 상장 추진 관련 보도에 대한 조회공시를 요구했다고 9일 밝혔다. 답변시한은 10일 낮 12시다.

이날 보도에 따르면 SK하이닉스가 자사주를 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)로 상장하는 방안을 추진한다. 미국 시장에서 ADR이 거래되면 마이크론 등 경쟁사 수준으로 기업 가치를 재평가받을 수 있다는 판단에서다.

예탁증서(DR·depository receipt)는 증권의 해외시장 유통을 위해 발행하는 대체증권이다. 미국에서 발행하면 ADR로 부른다. 기업이 원주식을 국내 보관기관에 예탁하면 이를 담보로 현지 은행 등 예탁회사가 예탁증서를 발행해 해외시장에서 거래될 수 있게 하는 것이다.

업계는 SK하이닉스가 ADR 발행에 나선 것은 고질적인 저평가 리스크에서 벗어나기 위한 것으로 보고있다.





이승진 기자



