이천시, 통합바이오가스화시설 설치 본궤도

내년 정부 예산에 설계비 3억원 확보

장호원하수처리장 부지에 하루 180t 규모

경기도 이천시가 2년여 동안 추진해 온 '통합 바이오가스화 시설' 사업이 내년부터 본격화한다.

이천시는 통합바이오가스화시설 설치사업을 위한 설계비 3억원의 내년도 국비 예산 반영이 국회에서 확정됐다고 9일 밝혔다.

통합바이오가스화 시설은 하수 찌꺼기, 음식물류 폐기물, 가축 분뇨 등 유기성 폐자원을 통합으로 처리해 바이오가스를 생산하는 친환경 시설이다.

이번 사업 확정으로 시는 설계비를 포함한 총 617억여원의 국비 예산을 확보하게 됐다.

이에 따라 시는 장호원하수처리장 부지에 하루 180t의 바이오가스 생산시설 설계에 나설 예정이다. 시는 악취 우려 최소화를 위해 완전 지하화할 방침이다.

김경희 이천시장은 "이번 설계예산 확보는 오랜 기간 준비해 온 끈기 있는 노력에 대한 결실"이라며 "시민이 체감할 수 있는 주민 친화적 시설을 짓겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



