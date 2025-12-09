본문 바로가기
부산항 '국민투표' 콕… 부산항만공사, 올해 부산항 10대 성과 온라인 투표

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.09 14:33

부산항 투표를 아세요?


부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 올해 성취한 다양한 우수 사례 중 국민 눈높이의 성과를 발굴하기 위해 '부산항 10대 성과'를 투표에 부친다. 국민을 상대로 하는 온라인 투표다.

이번 투표에서 '전 세계 항만 경쟁력 4위 달성', '크루즈·국제여객 113만명 방문', '창립 이래 22년 연속 흑자경영 달성' 등 총 15개 주요 성과를 후보로 선정했다. 이 가운데 국민이 가장 우수하다고 생각되는 3가지를 선택하는 방식으로 진행된다.


투표는 12월 8일부터 16일까지 온라인으로 참여할 수 있으며 부산항만공사 누리집이나 포스터의 QR코드 인식을 통해 참여하면 된다. 국민이 선정한 10대 우수성과 결과는 추후 누리집을 통해 발표하며 참여자 중 추첨을 통해 100명을 선정해 커피 상품권을 증정한다.


부산항만공사 송상근 사장은 "국민이 공감하는 사업 우수사례를 선정하고 이에 기반해 국민과 소통하고자 한다"며 "사랑받는 공기업이 될 수 있도록 지속적으로 혁신해 나가겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
