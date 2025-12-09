“청송사과, 얼마나 잘 익었나”… 제19회 청송사과축제 성적표 공개

'사과'로 한 해를 마무리하는 청송군이 19회 사과축제 평가 보고회를 열고 성과와 과제를 꼼꼼히 짚었다.

경북 청송군은 지난 9일 군청 제1회의실에서 제19회 청송사과축제 평가 보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 윤경희 청송군수를 비롯해 김양태 축제추진위원장, 축제추진위원·집행위원, 사과협회 회장단, 농업인단체 회장단, 축제 참여 단체 대표 등 60여명이 참석했다.

참석자들은 지난 제19회 청송사과축제 운영 전반에 대한 평가를 통해 축제의 현주소 인식과 아울러 다양한 분야의 건의 사항 등 의견 수렴을 통한 축제 발전 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

아울러 평가 용역기관인 케이탑 연구소 결과보고에 따르면 축제 기간 5일 동안 471억원의 직접 경제효과와 972억원의 간접 경제효과가 유발한 것으로 나타났으며 이는 지난 3월 대형산불 피해 이후 청송 지역경제 회복을 견인한 최고의 축제라는 호평을 받고 있다.

그뿐만 아니라 축제 평가의 가장 기본이 되는 방문객 만족도는 7점 만점 기준 평균 6.06점으로 높은 평가를 받았다. 특히 만족도는 전년 대비 0.13점 상승했으며, 이는 청송사과축제가 해마다 발전하고 성장하고 있음을 보여주는 지표로 분석된다.

또 보고회에서는 축제 체험 프로그램의 고급화, 친환경 축제 운영, 지역 관광 연계 프로그램 확대 등 향후 발전을 위한 다양한 제언이 제시됐다.

더불어 청송사과축제는 주민들의 높은 참여도, 사과 판매장 가격정찰제 정착, 온라인 축제를 통한 전국적 홍보 효과, 바가지요금과 불편 신고센터 운영, 자체 평가 시스템 도입 등 여러 분야에서 지자체 축제 운영의 모범사례라는 평가와 아울러 청송사과축제가 우리나라를 대표하는 축제 중 하나라는 긍정적인 총평도 나왔다.

군은 "청송사과축제는 청송의 미래 경쟁력을 높이는 핵심 콘텐츠로 오늘 평가 보고회에서 제시된 다양한 의견을 토대로 더욱 완성도 높은 축제를 만들어 가겠다"며 "앞으로도 청송사과축제에 대한 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



