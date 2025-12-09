윤별 발레리노 "윤별발레컴퍼니는 많은 인재들과 함께하는 스타트업"

창작발레 '갓'으로 주목받은 윤별발레컴퍼니

10~11일 마포아트센터 '블랙앤화이트' 공연

"아직은 스타트업에 불과하다. 다만 각광받고 있고, 많은 인재들과 함께 시작했다고 생각한다."

윤별발레컴퍼니의 윤별 대표는 자신의 회사를 이렇게 설명했다. 윤별 대표는 2022년 발레단을 창단해 2년 만인 지난해 창단 작품 창작발레 '갓'을 선보였다. 흑립, 주립, 정자관, 삿갓, 패랭이, 족두리 등 한국 전통 모자를 소재로 선보인 안무는 잇달아 전석 매진을 기록하며 주목받았다. 윤 대표는 지난해 최고 발레리노에게 주어지는 한국발레협회 '당쇠르 노브르상'을 받았다. 올해 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 갓이 주목받으며 윤 대표와 회사는 또 한 번 화제에 올랐다.

윤별 대표는 10~11일 마포아트센터에서 선보이는 발레 갈라 '블랙 앤 화이트'로 또 한 번의 도약을 꿈꾼다. 윤 대표는 "블랙 앤 화이트 공연으로 윤별발레컴퍼니가 갓 외의 작품도 할 수 있다는 것을 보여주고 싶다"고 했다. 블랙 앤 화이트는 윤별발레컴퍼니와 마포아트센터를 운영하는 마포문화재단이 협업해 마련한 무대다. 윤 대표가 총예술감독을 맡았다. 그는 "갓을 창작할 때보다 더 많은 지원을 받은만큼 단원들도 더 많은 노력을 기울이고 있다"고 했다.

윤별 윤별발레컴퍼니 대표 [사진 제공= 마포문화재단]

블랙 앤 화이트는 8개 작품으로 구성된다. 백조의 호수, 돈키호테 등 고전 발레 작품의 파드되(2인무)와 함께 국내 안무가들의 창작 작품으로 구성된다. 백조의 호수 등 고전발레 작품도 단원들이 새롭게 해석해 재안무한 공연으로 선보인다.

"갈라 공연이 고전 발레의 파드되를 나열하는 경우가 많은데 윤별발레컴퍼니와는 색이 맞지 않다고 생각했다. 블랙과 화이트를 콘셉트로 정하고 어울리는 작품을 선별했다. 전체적으로 로맨틱하고, 크리스마스와 송년의 분위기가 느껴지는 흥겨운 무대로 구성했다."

윤별 대표와 함께 강경호, 김유찬, 정성욱 등 지난해 엠넷 '스테이지 파이터'에서 주목받은 무용수들이 대거 무대에 오른다.

윤 대표는 강경호 등에 대해 "윤별발레컴퍼니가 갓으로 유명해지기 전, 정말 초라했을 때부터 함께해 준 무용수들"이라며 "제가 스스로에게 믿음이 없고 더딘 행보를 보일 때 전적으로 저를 믿어주고 도와줬던 동생들"이라고 했다. 이어 "세 무용수가 스테이지 파이터 출연을 고민하고 있을 때 한 치의 고민도 없이 출연하라고 했고, 다시 돌아와 도와주고 있다는 점에 항상 감사함을 느낀다"고 덧붙였다.

안무가를 꿈꾸는 김유찬은 무용수로서 무대를 오를 뿐 아니라 자신이 안무한 창작 작품 '랩소디 인 블루'도 선보인다. 클래식음악에 재즈를 접목해 음악사를 새로 쓴 거장 조지 거슈윈의 대표작에 맞춰 안무한 11분 길이의 작품이다.

윤별 대표는 "안무에 뜻이 있는 후배들이 굉장히 많다"며 "이번 기회에 김유찬 무용수에게 꿈을 펼칠 수 있는 무대를 마련해주고 싶었다"고 말했다.

갓을 안무한 박소연 윤별발레컴퍼니 상임안무가도 '호두까기 인형'의 행진곡을 현대적으로 해석한 '낫 크래커(Not Cracker)', 슈베르트의 연가곡 '겨울나그네' 중 가장 유명하 '보리수'에서 영감을 얻은 '겨울나그네(Winterreise)'를 신작으로 선보인다. 스페인국립발레단 솔리스트 출신인 이은수가 안무한 '듀엣 인 프렐류드'도 무대에 오른다.

왼쪽부터 강경호, 정성욱, 윤별, 김유찬 발레리노 [사진 제공= 마포문화재단]

윤별 대표는 윤별발레컴퍼니가 자신은 물론 무용을 좋아하는 후배 무용수들이 행복을 찾기 위해 만든 회사라고 말했다. 그는 최근 윤별발레컴퍼니가 주목받고 있는 상황에 대해 "한 번은 행운처럼 이뤄졌으면 좋겠다고 생각했던 것들이 한꺼번에 이뤄져 꿈 같은 하루하루를 보내고 있다"며 "지금은 저희가 재미있게 하고 싶은 것을 하되 최선을 다하는 것이 저희 무용단의 색깔이라 생각한다"고 말했다.

다만 윤별발레컴퍼니의 운영 체계가 아직은 안정화돼 있는 단계는 아니라고 했다.

"정식 직원 형태로 고용한 단원은 없다. 공연이 있으면 모이고 없으면 흩어지는 프로젝트 단원으로 운영되고 있다. 공연의 수준을 높이고 빨리 좀더 안정적인 회사를 만드는 게 지금 가장 큰 목표다. 무용수 단원들은 대표인 저한테 투자를 하고 있다고 생각한다. 투자자들에게 보답할 수 있는 안정적인 회사를 만들고 싶다."

대표작 갓은 내년 2월 말부터 4월 말까지 전국 투어 공연이 예정돼 있다. 윤 대표는 갓의 해외 진출도 모색 중이라고 밝혔다.

"발레가 서양의 예술인데, 갓은 역수출이 가능하다고 생각한다. 많이 신경쓰고 있다. 내년은 발레단이 기로에 서는 시기이기도 하다. 갓의 작품성을 유지하면서 어떻게 하면 더 많은 사랑을 받을 수 있는 작품으로 업그레이드할 수 있을지 많이 고민하고 있다."





