본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

마스턴투자운용, 취약계층 위한 '겨울맞이 꾸러미' 제작

박형수기자

입력2025.12.09 10:19

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 연말을 맞아 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 '겨울맞이 꾸러미 제작' 봉사활동을 진행했다고 9일 밝혔다.


마스턴투자운용 임직원 30여 명은 지난 5일 서울 성동구에 위치한 '서울잇다푸드뱅크센터' 물류센터에서 식품 및 생활용품으로 구성된 선물꾸러미 150세트를 제작하고, 따듯한 마음을 담은 편지도 함께 전달했다.

지역 내 저소득 가정과 복지 사각지대 취약계층의 겨울철 생계안정을 지원하기 위한 취지로 마련했다. 선물꾸러미는 성동희망푸드나눔센터와 성동구청을 통해 성동구 관내 취약계층에 배분한다.


마스턴투자운용 관계자는 "임직원이 직접 참여해 겨울철 도움이 필요한 이웃들에게 조금이나마 온기를 전할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 금융회사로서의 사회적 책임을 실천하고 지역사회와 함께 성장하겠다"고 말했다.


마스턴투자운용, 취약계층 위한 '겨울맞이 꾸러미' 제작
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

日 아오모리 앞바다서 7.5 강진…"즉시 대피" 쓰나미 경보도

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

구윤철, G7 재무장관회의 참석…韓 공급망 대응 경험 공유·국제공조 강화

새로운 이슈 보기