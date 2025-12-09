본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전교육청, 학생 다양성 존중 '다문화교육 전문교원 양성 직무연수'개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.09 10:01

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이주배경학생 해마다 증가...학교 현장 변화에 능동적으로 대응하기 위해 마련

사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

학교 현장에서 학생들의 다양성을 존중하고 실질적인 학습·생활 지원을 제공할 수 있는 교원의 직무연수가 열렸다.


대전시교육청은 지난 6일부터 9일까지 본관 701회 회의실 및 배재대학교 하워드기념관에서 유·초·중·고 교원 39명을 대상으로 '다문화교육 전문교원 양성 직무연수'를 개최했다.

이번 연수는 이주 배경 학생들이 해마다 증가하면서 출신 국가와 언어도 더욱 다양해지고, 학교 현장에서의 학습·생활 적응 지원 방식 역시 한층 세분화된 전문성이 요구되고 있는 학교 현장의 변화에 능동적으로 대응하기 위해 마련됐다.


연수 과정은 다문화사회 이해와 교육정책 변화, 다문화 이해 교육 기획 전략, 이해 교육 자료 개발 등 정책·이론 기반 내용으로 구성해, 교원들이 빠르게 변화하는 다문화 교육 환경을 이해하고, 이주 배경 학생의 특성에 맞춘 맞춤형 지원 체계를 실행하는 역량을 갖추는 데 집중했다.


사진=대전교육청 제공

사진=대전교육청 제공

원본보기 아이콘

또한 다문화 교육 프로그램 기획과 피드백, 다문화 교육 컨설팅 실제, 이주 배경 학생 대상 진로 교육 프로그램 개발 등 현장 사례 중심의 실습형 과정도 마련해 실효성을 높였다. 전문가들은 실제 학교 사례를 토대로 프로그램 구성, 상담, 진로 설계 등 학교에서 즉시 적용 가능한 노하우를 전달했다.

대전시교육청 조진형 중등교육과장은 "이주 배경 학생이 매년 증가하고 있는 만큼, 학교 현장에서 학생들의 다양성을 존중하고 실질적인 학습·생활 지원을 제공할 수 있는 교원의 전문성 확보가 필수"라며 "이번 연수를 계기로 각 학교가 보다 체계적으로 다문화 교육을 운영할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장바구니 채우기도 불안"…쿠팡 논란에 '중국발' 불안 커졌다 "장바구니 채우기도 불안"…쿠팡 논란에 '중국발' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

日 아오모리 앞바다서 7.5 강진…"즉시 대피" 쓰나미 경보도

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기