‘경제자유구역 활성화’ 동의대 조삼현 교수, 산업부 장관 표창

경제자유구역 활성화 기여



BJFEZ 기업인의 날 유공자

동의대 스마트항만물류학과 조삼현 교수가 지난 11월 26일 신라스테이 서부산에서 열린 '제1회 부산진해경제자유구역(BJFEZ) 기업인의 날' 행사에서 산업통상부장관 표창을 받았다.

동의대 스마트항만물류학과 조삼현 교수(오른쪽) 산업통상부장관 표창. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

조삼현 교수는 우리나라의 경제자유구역과 부산진해경제자유구역의 글로벌 경쟁력 제고와 발전을 위해 다양한 정책의 발굴과 트라이포트 발전 정책 제시 등 경제자유구역 활성화에 기여한 공로를 인정받아 발전 유공자로 선정됐다.

특히 조 교수는 부산진해경제자유구역 정책자문위원회 부의장, 부산시 물류정책위원, 부산항만공사해외사업 리스크 관리위원 등의 활동을 통해 지역과 국가의 물류정책 발굴과 현안 해결 등 국가경제발전에 노력을 기울이고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>