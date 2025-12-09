김석준 부산교육감, 초·중·고 교감들과 잇단 대화

“현장 목소리, 정책에 직접 반영하겠다”

부산교육청이 학교 현장의 목소리를 듣기 위해 '교감(校監)과의 교감(交感)' 자리를 잇달아 마련했다.

교육정책과 행정 운영 전반에 교감들의 의견을 직접 담겠다는 취지로, 현장에서 "소통과 공감의 시간이 됐다"는 평가가 나온다.

김석준 부산시교육감은 지난 1일 중학교, 4일 고등학교 교감을 대상으로 교육청 별관 국제회의실에서 대화 시간을 가졌다. 오는 9일에는 초등학교 교감들과 만남이 이어진다. 대화는 수업·평가를 포함한 교육과정 운영, 교원 정책, 행·재정관리, 업무경감 등 학교 현안 전반을 아우르고 있다.

김 교육감은 "교감 선생님들이 느끼는 실제 고민과 학교 현장의 생생한 이야기를 듣고, 부산교육의 발전 방향을 함께 고민하기 위한 자리"라고 설명했다.

현장에서는 학생 수 감소로 인한 소규모학교 운영 대책, 일부 지역 과대·과밀학교 해소 방안 등 인사·예산 정책 개선 요구가 집중적으로 제기됐다. 독서교육 확대에 맞춰 사서교사 배치 확대, 장기재직휴가 대체 강사 채용 과정 간소화 등 업무 경감 관련 건의도 나왔다.

올해 전면 도입된 고교학점제와 관련해서는 학급 유지 기준과 교원 정원 확보 필요성, 지역 간 교육격차 해소 방안 등에 대한 논의도 이어졌다.

김 교육감은 "현장의 절박한 목소리를 무겁게 들었다"며 "안정적인 학교 운영을 위해 학급 수 유지와 교사 정원 확충을 교육부에 적극 건의하겠다"라며 "예산 지원 시 지역 여건을 고려해 교육격차 해소에 힘을 보태겠다. 교원의 근무 여건을 개선해 수업에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.

이번 대화에는 중·고등학교 지구별 자율장학협의회가 추천한 교감 60명이 참석했다. 김 교육감은 "교감과의 공식 소통 자리는 처음"이라며 "현장 중심의 부산교육 정책을 설계하고 교감과의 협력 체계를 더욱 견고하게 하겠다"고 말했다.





