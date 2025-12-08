진로·교육·취업 총망라… 경남정보대, ‘혁신지원사업 FESTA’ 열어

경남정보대학교는 지난 2일부터 3일까지 건학50주년기념관에서 '2025 KIT 혁신지원사업 진로·교육·취업 FESTA'를 펼쳤다.

이번 행사는 2025년 전문대학 혁신지원사업 성과전시회로 교육·비교과 성과를 공유하고 학생들의 진로 탐색과 전공역량 강화, 취업 준비를 지원하기 위해 기획됐다. 첫날에 1000여명의 재학생·유학생·성인학습자·교직원이 참여해 높은 관심을 보였다.

전시장은 진로존·교육존·취업존·커뮤니티존 등 4개의 존으로 구성돼 40여개 부스가 운영됐다. 진로존에서는 진로·심리·학습 상담과 카드진로상담, ESG 체험 등이 제공됐으며 교육존에서는 컴퓨터학과·간호학과·유아교육과·사회복지학과·치위생과 등이 캡스톤디자인·포트폴리오·전국대회 수상작 등을 전시했다. 테이핑 체험, 3D프린터 시연, 치아검진, 두피·모발 진단 등 체험형 콘텐츠도 눈길을 끌었다.

취업존에서는 취업컨설팅, 간단 면접지도, 퍼스널컬러 검사 등 실전 취업지원 프로그램이 마련됐으며 커뮤니티존에서는 생성형AI 과제 발표, AI 교육 영상 송출, AI 기반 미니 세션, 숏폼 제작 시연 등 디지털 전환 시대에 맞춘 프로그램이 진행됐다. 6m LED 대형 스크린을 활용한 상영 프로그램과 닌텐도 스포츠·저스트댄스 등 시간대별 게임 프로그램도 현장 분위기에 활기를 더했다.

또 스탬프투어, SNS 인증 이벤트, 메모리 스팟 이벤트 등 학생 참여형 프로그램이 함께 운영됐다. 참여 학생들은 부스를 돌며 스탬프를 모으고 SNS 인증샷을 업로드하는 방식으로 다양한 경품 이벤트에 참여했다.

이성욱 혁신지원사업단장은 "학생들이 전공·진로·취업을 연결해 체험할 수 있도록 마련한 행사로 혁신지원사업의 성과를 직접 보고 경험할 수 있는 좋은 기회"라고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>