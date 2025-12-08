본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

NH-Amundi자산운용, 시니어브랜드 NH올원더풀 상품 출범

박형수기자

입력2025.12.08 08:52

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

NH-Amundi자산운용은 NH금융의 시니어브랜드 NH올원더풀 출시에 맞춰 전용상품 '올원더풀 N2 글로벌자산배분EMP' 펀드명을 변경했다고 8일 밝혔다.


NH농협금융지주는 중장년층 및 시니어 고객을 위한 브랜드 NH올원더풀을 지난달 10일 출범했다. NH올원더풀은 '모든 순간, 원더풀하게 채워지다' 라는 슬로건 아래 인생 2막을 준비하는 고객의 금융뿐 아니라 인생 전반에 든든하고 따뜻한 동행을 한다는 의미로 설계했다.

NH-Amundi자산운용은 시니어투자자의 주요 니즈인 안정성과 수익성의 균형적 목적을 달성하는 데 최적화된 글로벌자산배분EMP 전략에 올원더풀 브랜드를 제일 처음 적용했다.


NH-Amundi 올원더풀 N2 글로벌자산배분EMP 펀드는 주식, 채권 대체투자 등에 관련된 국내외 ETF에 분산투자 하는 EMP 상품이다. NH투자증권 자산배분전력위원회에서 도출한 N2 포트폴리오를 기반으로 운용하여 NH금융그룹의 시너지를 집중시킨 펀드다.


신한펀드파트너스에 따르면 지난 5일 기준 동 펀드(Ce클래스 기준)의 6개월, 1년, 3년 수익률은 각각 15.21%, 12.37%, 35.13%로 중위험 중수익 자산배분 펀드의 특성에 맞게 꾸준한 성과를 내고 있다.

NH-Amundi자산운용은 NH올원더풀 브랜드 출시 및 펀드명 변경을 기념해 고객 퀴즈이벤트를 진행하고 있다. 오는 21일까지 퀴즈이벤트를 카카오톡 채팅방에 공유하고 응모하면 목우촌 한우 등안채 세트, 한삼인 기력보감 선물세트 등을 추첨해 증정한다.


신용인 NH-Amundi자산운용 마케팅총괄부사장은 "NH농협금융지주 시니어 특화브랜드 NH올원더풀은 중장년층 금융여정의 동행을 지향하고 있다"라며 "NH-Amundi자산운용은 농협금융의 시니어 1200만 고객을 위한 맞춤형 상품과 서비스를 지속해서 제공할 것"이라고 말했다.


NH-Amundi자산운용, 시니어브랜드 NH올원더풀 상품 출범
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 논란 겨냥해 이재명 직격 "대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사이모' 나왔다는 의대는 유령의대"…의사단체 직격에 '주사이모' 돌연

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

"이건 처벌이 아니라 생매장"…조진웅, 과거 보도로 은퇴에 법조계 목소리

브라질도 털렸다…무장 남성 2명, 마티스 작품 8점 훔쳐 도망

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기