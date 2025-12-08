파주시, DMZ 생태·안보·역사 품은 '임진강 국가정원' 조성 추진

파주시, '임진강 국가정원' 기본구상용역 마무리

"접경의 한계 넘어 파주의 미래로"…임진강 국가정원 조성 청사진 완성

경기 파주시는 지난 4일 시청 대회의실에서 '임진강 국가정원 타당성 검토 및 기본구상용역' 완료보고회를 개최했다고 8일 밝혔다.

파주시가 지난 4일 시청 대회의실에서 '임진강 국가정원 타당성 검토 및 기본구상용역' 완료보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에서는 김경일 파주시장을 비롯한 관계 공무원 등 30여 명이 참석해 그동안 논의된 방향과 내용을 종합한 최종 기본구상안을 공유하고 향후 추진 전략을 논의했다.

또한, 파주 임진각에서 연천 고랑포구에 이르는 임진강 권역을 대상으로, 디엠제트(DMZ)의 생태·안보·역사·문화가 어우러진 '임진강 국가정원 기본구상'이 발표됐으며, 파주만의 정원 특화 전략과 함께 ▲지역 균형 발전 ▲관광 활성화 ▲접경 지역 상생을 목표로 하는 국가정원 조성의 청사진과 단계별 추진 방안이 제시됐다.

김경일 파주시장은 "임진강은 접경 지역이라는 이유로 오랫동안 잠재력을 발휘하지 못했지만, 지금은 규제 완화와 함께 새로운 기회를 맞이하고 있다"며 "이번 최종 구상안을 기반으로, 임진강 일원이 파주의 미래를 여는 상징적인 국가정원 프로젝트로 자리매김할 수 있도록 철저하게 준비하겠다"고 말했다.

이어 "접경 지역 주민들의 오랜 희생에 대한 실질적인 보상과 지역 발전 효과가 함께 담보될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



