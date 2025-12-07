경주 외국인 2만698명 '경북 2위'…정착 지원 정책 전방위 확대

총인구 比 9.7%, 적응·자녀교육·자립 지원 강화

E-7-4R 비자·상담센터·지역소통 프로그램 확대

경주지역 외국인·다문화 인구가 증가세를 보이면서 경주시가 정착 지원 체계 강화에 나서고 있다.

경주시는 결혼이민자와 외국인 주민의 생활 안정과 지역사회 안착을 위해 교육·상담·일자리·가족 지원 등 종합 지원체계를 확대하고 있다고 7일 밝혔다.

제24회 지구촌 축제 한마당에서 주낙영 경주시장(오른쪽 네 번째)과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공 AD 원본보기 아이콘

행정안전부 통계에 따르면 올해 10월 말 기준 경주지역 다문화 가구원은 6827명이며, 이 가운데 결혼이민자·귀화자가 2142명, 다문화 자녀가 1926명을 차지했다.

같은 기간 외국국적동포와 고려인을 포함한 외국인 주민은 2만698명으로 전체 인구의 9.7%에 이르러 경북에서 두 번째로 높은 수준이다.

시는 다문화·외국인 인구가 빠르게 증가함에 따라 정착 지원의 필요성도 커지고 있다고 설명했다.

경주시는 올해 19억 원을 들여 다문화가족 지원 23개 사업과 외국인 주민 지원 11개 사업을 추진 중이다.

내년에는 취약·위기 가족을 발굴해 상담·교육·문화 프로그램 등을 지원하는 '온가족보듬 사업', 지역특화형 숙련기능인력(E-7-4R) 비자 동반가족을 위한 '희망이음 사업'을 새롭게 도입해 지원 폭을 넓힐 계획이다.

정착 지원의 핵심 기관인 경주시가족센터는 초기 적응부터 자립까지 단계별 프로그램을 운영하고 있다. 통·번역과 한국어 교육, 방문교육, 자격증 취득 및 직업훈련, 이중언어강사 양성 등 자립 기반을 마련하는 사업이 대표적이다.

또 맘코치 방문 서비스, 공동육아나눔터, 부모 교육 등 임신·출산·양육 전 과정의 지원을 확대하고 있으며, 언어발달 지도, 교육비·활동비 지원, 위기가정 홈빌더 서비스, 이중언어교실 등 자녀 학습 지원 프로그램도 함께 운영하고 있다.

외국인 주민을 위한 정책도 강화되고 있다. 경주시는 올해 처음 도입된 E-7-4R 비자 전환 추천 제도에서 영천시와 함께 도내 최대 규모인 130명 쿼터를 배정받아 11월 말 기준 101명을 추천했다.

시는 산업 현장 외국인 근로자의 장기 체류와 가족 정착을 돕는 제도적 기반을 마련하는 데 의미가 있다고 보고 있다.

이와 함께 외국인 근로자 상담·지원센터 4곳을 운영해 노동·법률·생활 상담, 13개국 통·번역, 한국어 교실, 안전교육, 쉼터 등을 제공하고 있다.

외국인 근로자 축제, 축구대회, 외국인 유학생 치안봉사대 등 지역사회와의 소통 행사도 매년 이어지고 있다.

주낙영 경주시장은 "외국인 주민은 인구 감소 시대 경주의 소중한 이웃이자 지역 산업을 지탱하는 든든한 동반자"라며 "숙련 인력 유입과 가족 정착 지원은 지역경제 유지와 인구 유입 효과로 이어질 것"이라고 강조했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>