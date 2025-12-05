강원교육청, 교육문화관 성과공유회 개최…미래지향적 운영 방향 모색

강원도교육청, 교육문화관(도서관) 성과공유회 개최

철원교육도서관 문체부 장관상 수상 우수사례 공유

강원특별자치도교육청은 5일 홍천군 평생학습관에서 '2025 교육문화관(도서관) 주요사업 추진 성과공유회'를 개최했다.

올해 성과공유회는 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 교육문화관(도서관) 직원 90여 명이 참석한 가운데 주요사업 담당자 6명이 △2025 우수도서관 선정 사례 △학교연계 프로그램 △디지털·문해교육 확대 운영 △지역사회 연계 프로그램 등의 우수사례를 발표했다.

특히 올해는 철원교육도서관이 '2025년 도서관운영평가 문화체육관광부 장관상'을 수상한 사례가 공유돼 작은 지역에서도 지속적인 혁신과 협업을 통해 높은 성과를 창출할 수 있음을 보여주었다.

정영춘 교육지원과장은 "교육문화관(도서관)은 학생이 가장 가까이에서 만날 수 있는 생활 속 문화공간이자 지역사회의 평생학습 거점"이라며 "디지털 전환과 독서·인문 프로그램 강화, 공간의 혁신적인 재구조화를 통해 미래 교육환경에 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.





