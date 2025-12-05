본문 바로가기
강원교육청, 교육문화관 성과공유회 개최…미래지향적 운영 방향 모색

이종구기자

입력2025.12.05 16:22

강원도교육청, 교육문화관(도서관) 성과공유회 개최
철원교육도서관 문체부 장관상 수상 우수사례 공유

강원특별자치도교육청은 5일 홍천군 평생학습관에서 '2025 교육문화관(도서관) 주요사업 추진 성과공유회'를 개최했다.

강원특별자치도교육청은 5일 홍천군 평생학습관에서 '2025 교육문화관(도서관) 주요사업 추진 성과공유회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

올해 성과공유회는 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 교육문화관(도서관) 직원 90여 명이 참석한 가운데 주요사업 담당자 6명이 △2025 우수도서관 선정 사례 △학교연계 프로그램 △디지털·문해교육 확대 운영 △지역사회 연계 프로그램 등의 우수사례를 발표했다.


특히 올해는 철원교육도서관이 '2025년 도서관운영평가 문화체육관광부 장관상'을 수상한 사례가 공유돼 작은 지역에서도 지속적인 혁신과 협업을 통해 높은 성과를 창출할 수 있음을 보여주었다.

정영춘 교육지원과장은 "교육문화관(도서관)은 학생이 가장 가까이에서 만날 수 있는 생활 속 문화공간이자 지역사회의 평생학습 거점"이라며 "디지털 전환과 독서·인문 프로그램 강화, 공간의 혁신적인 재구조화를 통해 미래 교육환경에 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
