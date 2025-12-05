본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

음저협 창작자 6만명 돌파…지난해 저작권료 4365억 징수

이이슬기자

입력2025.12.05 09:33

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한국음악저작권협회 로고. 음저협 제공

한국음악저작권협회 로고. 음저협 제공

AD
원본보기 아이콘

한국음악저작권협회 회원 수가 지난달 6만명을 넘어섰다고 5일 밝혔다.


추가열 회장은 2일 서울 강서구 음저협 본사에서 열린 기념식에서 6만번째 회원으로 가입한 송혜교씨에게 창작지원금 100만원을 전달했다. 송 씨는 "음저협의 일원이 되어 기쁘다"며 "좋은 음악을 통해 사람들에게 감동을 전하고 싶다"고 말했다.

음저협은 1964년 창립됐으며 올해로 설립 61주년을 맞았다. 회원 수는 2021년 4월 4만명, 2023년 9월 5만명을 각각 돌파한 데 이어 11월 6만명을 돌파했다. 디지털 기반 음악 산업 확대와 K팝의 해외 성장세가 신탁 가입 증가에 영향을 준 것으로 협회는 보고 있다.


음저협은 지난해 4365억원의 저작권료를 징수했으며 설립 이후 처음으로 4000억원 이상을 분배했다. 현재 협회가 신탁관리 중인 국내외 누적 저작물은 약 840만곡이다.


추 회장은 "한국 음악의 성장은 수많은 창작자의 지속적 활동이 있었기에 가능했다"며 "회원 6만명 돌파는 단순한 규모 확대를 넘어 창작자 저변 확장을 의미한다"고 밝혔다. 이어 "징수 제도 개선, 투명한 분배, 회원 복지 확대를 추진해 안정적인 창작 환경을 마련하겠다"고 전했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기