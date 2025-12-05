본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

데이원컴퍼니, '1000만불 수출의 탑'과 '서비스탑' 동시 수상

최호경기자

입력2025.12.05 09:26

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"K에듀 글로벌 위상 더욱 강화할 것"

데이원컴퍼니는 제62회 무역의 날 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'과 '서비스탑'을 동시에 받았다고 5일 밝혔다.


무역의 날은 무역입국의 의지를 다지고 무역 산업의 균형 있는 발전을 도모하기 위해 제정된 법정기념일이다. 산업통상자원부와 한국무역협회(KITA)는 매년 12월 5일 기념식을 개최해 수출 확대와 해외시장 개척, 일자리 창출 등 국가 경제 발전에 기여한 기업들을 포상하고 있다.

왼쪽부터 김동혁 데이원컴퍼니 콜로소 및 글로벌 부문 총괄 대표와 이강민 데이원컴퍼니 대표가 제 62회 무역의 날 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'과 '서비스탑'을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 데이원컴퍼니

왼쪽부터 김동혁 데이원컴퍼니 콜로소 및 글로벌 부문 총괄 대표와 이강민 데이원컴퍼니 대표가 제 62회 무역의 날 기념식에서 '1000만불 수출의 탑'과 '서비스탑'을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 데이원컴퍼니

AD
원본보기 아이콘

데이원컴퍼니는 이번 시상식에서 연간 1000만 달러 이상의 수출 실적을 달성한 공로를 인정받아 '수출의 탑'을 수상했다. 여기에 더해 콘텐츠, 헬스케어, 핀테크 등 6대 서비스 수출 분야에서 성과를 내며 '서비스탑' 수상도 받았다. 서비스탑은 전체 신청 기업 중 최상위 3개사와 6개 부문별 최상위 1개사 등 총 9개사를 선정해 수여하는 상으로 데이원컴퍼니는 전체 상위 3개사에 이름을 올렸다.

이강민 데이원컴퍼니 대표는 "성인 교육 콘텐츠 업계 최초로 두 개의 수출 포상을 동시에 수상하게 되어 매우 영광스럽다"며 "앞으로도 인공지능(AI) 기술을 기반으로 시대 변화에 부응하는 교육 솔루션을 제공하고 K에듀의 글로벌 위상을 더욱 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"달걀 쇼핑몰 운영 의혹 이경실 아들…군 감찰 조사 착수"

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

추우면 꺼내 입는 '애착 패딩'인데…노스페이스 전수조사서 들통난 '이것'

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기