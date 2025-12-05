SK인텔릭스, 2025 연동 우수기업 포상식서 중기부 장관 표창

계약 체결·단가 조정 절차 정비

SK인텔릭스는 '2025 연동 우수기업 포상식'에서 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 5일 밝혔다.

(좌로부터 이병권 중소벤처기업부 제2차관, 배희철 SK인텔릭스 생산구매팀장) 지난 4일, 서울 용산구 ‘몬드리안 서울 이태원’에서 열린 ‘2025 연동 우수기업 포상식’에서 SK인텔릭스가 중소벤처기업부 장관 표창을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. SK인텔릭스 AD 원본보기 아이콘

납품대금 연동제는 원자재 가격 변동에 따라 납품대금을 합리적으로 조정해 중소 협력기업의 부담을 완화하고 불공정 거래를 예방하기 위한 제도다. 중소벤처기업부와 공정거래위원회는 연동제의 확산과 대·중소기업 간 상생협력 강화를 위해 2023년부터 납품대금 연동제를 모범적으로 운영한 기업을 매년 선정해 시상하고 있다.

SK인텔릭스는 올해를 납품대금 연동제 확산의 원년으로 삼고, 중소 협력기업의 실질적 경쟁력 강화와 협력 체계 내실화를 통해 공정하고 지속가능한 공급망 구축에 박차를 가해왔다. 그 결과 납품대금 연동제 우수기업 평가에서 연동제 확산 노력, 연동 계약 체결 실적 등 높은 평가를 받으며 우수기업으로 선정됐다.

SK인텔릭스는 납품대금 연동제가 안정적으로 운영될 수 있도록 내부 프로세스를 점검하고, 계약 체결과 단가 조정이 원활하게 이뤄지도록 관련 절차를 정비해왔다. 납품대금 연동제의 확산과 현장 안착을 위해 중소 협력기업 대상으로 온·오프라인 설명회를 개최하고 제도의 취지와 운영 방법 등을 지속해서 알렸다.

아울러 중소 협력기업의 원자재 구매 부담을 완화하고 안정적인 생산 환경을 조성하기 위해 유·무상 사급자재(원청이 직접 자재를 구매해 공급하는 방식) 제도를 운영해왔다. 이를 통해 원자재 가격 변동에 따른 부담과 시장 리스크를 중소 협력기업이 아닌 기업이 직접 책임지는 구조를 마련하는 등 상호 협력 체계를 구축했다.

이날 시상식에 참석한 배희철 SK인텔릭스 생산구매팀장은 "연동제는 중소 협력기업이 지속가능한 성장을 이룰 수 있는 중요한 기반"이라며, "앞으로도 중소 협력기업과의 상생을 위한 모범적인 협력 모델을 지속해서 만들어 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



