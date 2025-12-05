코인원, 법인 전용 서비스 페이지 '코인원 BIZ' 오픈

국내 대표 전문 가상자산 거래소 코인원은 법인 고객 전용 서비스 페이지 '코인원 BIZ'를 오픈했다고 5일 밝혔다. 법인의 단계적 가상자산 시장 참여가 예고됨에 따라, 전용 플랫폼을 오픈하고 본격적인 법인 고객 사전 유치에 나선다는 방침이다.

'코인원 BIZ'는 법인 고객이 보다 편리하게 가상자산 투자를 시작할 수 있도록 안내하는 코인원의 법인 전용 서비스 페이지다. 회원가입부터 거래까지 서비스 이용 관련 정보와 함께, 코인원이 제공하는 다양한 법인 전용 혜택을 담았다. 탁월한 안정성과 다양한 고객 혜택을 바탕으로 차별화된 법인 고객 서비스를 제공할 예정이다.

먼저 설립 이후 보안 무사고 기록으로 대표되는 강력한 보안 시스템 하에 법인 고객이 예치한 자산을 안전하게 관리한다. 또한 국내 거래소 중 유일한 자금 분리 기능을 지원한다. 해당 기능을 이용하면 투자 전략과 목적에 따라 자산을 나누어 관리할 수 있다. API 고객에게는 국내 최저 거래 수수료율(0.02%)을 적용해 수수료 부담도 낮췄다.

거래 보고서 발급, 기관용 지갑 관리, 전담 어카운트 매니저 배정 등을 통해 복잡한 법인 계좌 운영을 전문가에게 체계적으로 관리받을 수 있는 것도 특징이다. 법인 전용 문의 채널을 통해 이용 중 발생하는 이슈에 대해 신속하고 정확하게 대응을 받을 수 있도록 했다. 기타 자세한 사항은 '코인원 BIZ' 페이지를 통해 확인할 수 있다.

이성현 코인원 대표는 "가상자산 법인계좌 단계적 허용에 발맞춰, 상장 법인, 전문 투자법인과 같은 미래 고객층까지 서비스 제공 범위를 확대해 나갈 예정이다. 코인원 법인 고객만을 위한 다양한 프리미엄 서비스를 통해 가상자산 투자에 안정적으로 진입해 보시기 바란다"고 말했다.





