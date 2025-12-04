어릴 적 금융습관 은행이 나선다… BNK부산은행, 금융교육 콘텐츠 제작 지원식

'금융과 경제생활' 고교과목 도입 맞춰



초등생 대상 맞춤형 교육 콘텐츠 제작

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 교육청을 도와 금융교육 콘텐츠 제작 지원에 나선다.

부산은행은 4일 부산시교육청에서 부산시교육청, 초록우산 어린이재단과 함께 'BNK두근두근 금융스쿨-금융교육 콘텐츠 제작 지원식'을 가졌다. 이들 기관 단체가 힘을 모아 미래세대 금융문해력 강화를 위한 본격적인 교육 협력사업을 추진한다.

이번 지원사업은 정부의 청소년 금융문맹 탈출 정책과 맞물려 진행된다. 2026년 고등학교 정규교육과정에 신설되는 '금융과 경제생활' 과목의 취지에 부합하는 사업이다. 특히 금융교육의 골든타임을 확보하고 현장 중심의 금융교육을 강화하기 위해 교육청과 금융권의 협업을 통해 추진된다.

BNK부산은행이 4일 부산시교육청에서 부산시교육청, 초록우산 어린이재단과 함께 'BNK두근두근 금융스쿨 금융교육 콘텐츠 제작 지원식'을 갖고 있다. (사진 왼쪽부터 BNK부산은행 방성빈 은행장, 부산시교육청 김석준 교육감, 초록우산 어린이재단 이수경 부울경권역총괄본부장)

이번 사업에서 제작될 금융교육 콘텐츠는 초등학교 저·고학년 학습 수준을 고려해 10개의 핵심 금융 주제를 다루는 맞춤형 교육자료다. ▲용돈 계획 세우기 ▲희소성과 선택 ▲합리적 소비 ▲디지털 금융 안전 ▲저축과 투자 기초 등 다양한 주제를 어린이 눈높이에 맞춘 영상 10편과 생활 속 사례 중심의 실습형 교재(워크북)를 제작한다.

부산은행은 제작된 콘텐츠를 2026년 3월부터 부산광역시교육청을 통해 부산 지역 초등학교에서 활용할 수 있도록 지원할 계획이다. 이 사업은 향후 중학생 대상 금융교육 콘텐츠 개발로 이어져 초·중·고 전 생애주기 금융교육 체계 구축을 위한 첫 번째 단계가 될 예정이다.

부산은행 방성빈 은행장은 "금융교육은 어린 시절의 기초 학습이 가장 중요한 만큼 이번 지원사업이 미래세대 금융 문해력을 높이고 실질적 도움이 되길 바란다"며 "부산은행은 초등학교 금융교육을 시작으로 중·고등학교까지 이어지는 체계적 금융교육 생태계를 조성해 청소년들이 올바른 경제생활 습관을 지닐 수 있도록 지역 금융기관의 책임을 다하겠다"고 말했다.

부산은행은 2018년부터 ▲가방 안전덮개 배포 ▲스쿨존 활주로형 횡단보도 구축 ▲안전 호루라기·옐로카드 제공 등 아동 안전지원사업을 지속해 왔다. 또 ▲1사1교 금융교육 ▲금융역사관 프로그램 ▲꿈담기 진로교육 등 다양한 청소년 교육 프로그램을 운영하고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



