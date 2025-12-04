소상공업계 "쿠팡 사태로 추가 피해 발생 시 집단 소송 준비"

"매출 손실 및 영업내역 유출 우려"

소상공업계가 쿠팡 개인정보 유출 사태로 인해 피해를 입게 된 입점 소상공인을 위한 실효성 있는 지원 대책을 즉각 수립할 것을 촉구했다.

4일 소상공인연합회는 공식 입장문을 통해 "이번 사태가 소상공인 생태계 전반에 미칠 악영향에 대해 심각한 우려를 표한다"며 이같이 밝혔다.

소공연은 "언론 보도에 따르면 쿠팡 입점 소상공인은 2023년 기준 23만명으로 전체 쿠팡 입점 사업자의 4분의 3, 거래액은 약 12조원에 달한다"며 "지난해 쿠팡 매출은 40조원 이상인데 이 중 30%를 소상공인이 담당하고 있다"고 설명했다. 이어 "그동안 쿠팡은 소상공인의 매출 돌파구 역할을 해왔으나 이번 개인정보 유출 사태로 입점 소상공인들의 막대한 2차 피해가 우려된다"고 덧붙였다.

그러면서 "쿠팡은 셀러들의 데이터베이스(DB)를 관리하는 시스템과 개인 고객 DB 시스템이 분리돼 있어 이번 사태가 셀러들과는 무관하다고 하지만, 유출된 개인정보를 활용하면 소상공인들의 고객 정보에까지 접근할 가능성이 높아 영업내역 유출도 크게 우려되는 상황"이라며 "쿠팡은 입점 소상공인들의 매출 손실 및 추가 피해를 최소화하기 위한 구체적이고 실효성 있는 지원 대책을 즉각 마련해야 한다"고 강조했다.

아울러 "이번 사태로 소상공인들의 영업 내역과 관련한 해킹 피해가 발생한다면, 전체 소상공인들을 망라해 집단 소송을 조직하는 등 소상공인들의 피해 보상과 권익 보호를 위해 앞장서겠다"고 강조했다.





