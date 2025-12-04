'주민 힘 모아 탄소 220t 줄였다'…광명시 '기후대응 우수 아파트' 6곳 선정

최우수에 광명역푸르지오·하안13단지 수상

박승원 시장 "생활 속 탄소중립 확산 위해 노력"

경기도 광명지역 12개 단지 아파트 주민들의 노력이 220t의 탄소배출을 줄이는 성과를 거뒀다.

광명시는 3일 시청 대회의실에서 관내 아파트 등 공동주택을 대상으로 실시한 '기후대응 실천 우수아파트 선정 사업' 평가 결과를 발표하고 시상식을 개최했다.

3일 광명시청에서 열린 '기후대응 실천 우수아파트' 시상식에서 박승원 광명시장(왼쪽 세번째)이 수상 단지 대표들을 격려하고 있다. 광명시 제공

이 사업은 에너지 절약, 자원순환 실천, 주민 주도 탄소중립 활동 등 생활 속 온실가스 감축 활동을 꾸준히 실천하는 공동체를 발굴하기 위해 시가 추진한 것이다.

5월부터 10월까지 6개월간 실시된 올해 사업에는 12개 아파트 단지가 참여해 다양한 기후행동을 실천해 약 220t의 이산화탄소 감축 효과를 거뒀다. 이는 수령 10년의 나무 약 6만1000그루를 심은 것과 같은 효과다.

시는 이날 800세대 미만 부문과 800세대 이상 부문으로 나눠 시상했다. 800세대 미만 부문에서는 '광명역푸르지오'가 최우수 단지, '광명월드메르디앙'과 '브라운스톤 1차'가 우수 단지로 각각 선정됐다.

800세대 이상 부문에서는 '하안13단지'가 최우수 단지로 선정됐다. 우수 단지에는 '광명역써밋플레이스'와 '철산역 롯데캐슬&SK VIEW 클래스티지'가 이름을 올렸다.

선정된 단지들은 입주자대표회의와 관리사무소를 중심으로 탄소중립 교육, 재활용 캠페인, 생활 속 소등 실천, 분리배출 강화 등의 활동을 펼친 점이 탄소중립 공동체의 모범 사례로 평가받았다.

박승원 광명시장은 "이번에 선정된 우수아파트는 주민의 실천이 도시 변화를 이끌 수 있음을 보여주는 사례"라며 " 앞으로도 생활 속 탄소중립 문화를 확산해 지속가능한 도시 기반을 튼튼히 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



