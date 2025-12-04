광주은행 노조 "JB금융지주 배당 1천억 신종자본증권 발행" 규탄

"은행이 취약해진 규제자본비율 관리

광주은행 노조는 4일 1천억원 규모의 신종자본증권 발생을 추진하고 있다며 반발 기자회견을 열었다.

광주은행 노동조합이 은행의 1,000억원 규모 신종자본증권 발행은 JB금융지주의 과도한 배당을 위한 행위라며 지역경제에 부정적 영향을 우려했다.

광주은행 노동조합은 4일 기자회견을 열고 "최근 광주은행은 1,000억원 규모의 신종자본증권 발행을 추진하고 있다고 밝혔다"며 "이는 JB금융지주의 지나친 배당 요구에 따라 취약해진 규제자본 비율 관리를 위한 것이다. 고금리 채권까지 발행해가며 과도한 배당을 하는 것이 맞느냐"라며 이같이 밝혔다.

이들은 "통상 금융권의 경우 지속적인 성장과 경쟁력 확보를 위해 당기순익의 일부를 유보하거나 증자를 통해 자기자본 확충을 한다"며 "그러나 JB금융지주 김기홍 회장은 지속적인 과도한 배당 요구로 은행의 기초체력인 자기자본을 심각하게 훼손하고 있다"고 꼬집었다.

이어 "이는 지역은행 본연의 역할을 약화시키고, 지역경제에도 부정적 영향을 초래하는 등 지역은행의 공공성을 훼손한다는 우려를 낳고 있다"며 "지역은행의 설립 취지인 지역경제 활성화와 지역 균형발전이라는 역할을 제한케 해 지역민들에게 충분한 자금 공급이 어려워진 상황이다"고 역설했다.

또한 "김기홍 회장의 과도한 배당을 위한 단기실적 위주의 경영은 최근 이슈가 되고 있는 광주은행과 전북은행의 최고 수준 예대 마진율로 다시 한번 증명이 되고 있다"며 "특히 내년에는 '고객 리밸런싱'이라는 미사여구로 이자수익을 더 많이 거두기 위한 고객 구조조정을 준비하고 있다. 이는 지역은행이 마땅히 지켜야 할 금융의 포용성, 상생의 가치, 지역민과의 신뢰를 스스로 저버리는 결정으로 보인다"고 말했다.

광주은행 노동조합 박만 위원장은 "지역은행의 공공성을 외면하는 김기홍 회장의 퇴임을 요구한다"며 "이번 신종자본증권발행은 과도한 배당을 위해 회사에 불필요한 이자 비용을 부과하는 행위로 규정했다. 지배주주인 지주와 본인의 사익을 위해 회사에 손해를 입히려 시도하는 배임행위를 금융감독원에 고발 조치하고 지역사회와 연대해 투쟁을 진행할 것이다"고 말했다.





