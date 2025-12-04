안산시 경제사절단, 日 공장자동화 기업 등 방문…투자 협력 논의

경기도 안산시는 투자 유치 확대를 위해 일본을 방문 중인 '안산시 로봇산업 육성 경제사절단'이 3일 코트라(KOTRA) 도쿄무역관과 현지 공장자동화 기업을 방문해 투자 협력방안을 논의했다고 4일 밝혔다.

이민근 시장(오른쪽 두번째) 등 '안산시 로봇산업 육성 경제사절단'이 일본 도쿄의 '오크론 도쿄 자동화센터'를 방문해 공장자동화 시스템을 둘러보고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이민근 시장을 단장으로 한 경제사절단은 이날 코트라 도쿄무역관에서 박용민 코트라 일본지역본부장을 만나 경기경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV)지구를 소개하고 일본 기업 대상 홍보 및 교류·투자 협력 방안을 논의했다. 경제사절단은 도쿄무역관 내에 ASV지구 전용 홍보 게시대도 설치했다.

사절단은 공장자동화 전문기업인 오므론사의 도쿄자동화센터(OMRON Automation Center Tokyo)도 방문, 김영호 한국오므론제어기기 대표와 만나 로봇·자동화 분야 협력과 기업경쟁력 강화를 위한 방안을 논의했다.

이 센터는 도쿄 시나가와에 소재한 첨단 공장 자동화 기술 센터다. 인공지능(AI)·로봇 등 최신 기술을 활용해 제조 혁신을 지원하며, 고객이 직접 최신 자동화 솔루션을 테스트하고 맞춤형 전략을 개발할 수 있도록 원스톱 협업 공간을 갖추고 있다.

이 시장은 "이번 방문이 안산과 일본 간 산업·기업 협력의 실질적 매개체가 돼 로봇산업을 중심으로 투자와 일자리를 동시에 확대하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

사절단은 이틀간 로봇 분야 세계 최대 규모 비즈니스박람회인 '2025 도쿄 국제로봇 전시회(iREX 2025)'를 참관한다. 이 자리에서 사절단은 iREX에 참여한 국내외 기업들을 대상으로 ASV지구 투자설명회를 진행할 예정이다.





