농협은행, 전주시 소상공인 찾아 상생 아카데미 개최

NH농협은행이 3일 전북 전주를 찾아 전주 상공회의소 소속 소상공인들을 대상으로 'NH소상공인 상생 아카데미'를 개최했다고 밝혔다.

'NH소상공인 상생 아카데미'는 소상공인이 사업 운영 과정에서 겪는 애로사항 및 세무문제, 경영고민 등을 상담하고, 사업에 꼭 필요한 실무형 경영지식 교육을 무료로 제공하는 농협은행의 전문컨설팅 프로그램이다.

이번 아카데미에서는 소상공인이 현장에서 즉시 활용할 수 있도록 마케팅·업무효율화 생성형 인공지능(AI) 활용법, 빅데이터 기반 상권분석 방법, 자영업자 세무가이드 및 절세 팁 등 실질적 경영 역량 강화를 위한 내용이 진행됐다.

농협은행은 지난 11월 서울, 수원, 부산, 대전 4곳에 'NH법인·소호 성장동행센터'를 개소해 현장경험이 풍부한 전문인력의 원스톱 컨설팅을 제공하고 있다. 센터의 지원을 원하는 고객은 농협은행의 플랫폼 NH올원뱅크 또는 NH기업스마트뱅킹에서 신청할 수 있다.

엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장은 "소상공인은 지역경제의 핵심으로 아카데미를 전국적으로 확대할 계획"이라며 "농협은행은 앞으로도 교육 및 컨설팅, 금융지원을 강화해 소상공인을 위한 포용금융에 앞장설 것"이라고 말했다.





