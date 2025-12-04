본문 바로가기
파수-커넥트 AI, 전략적 파트너십 체결…해외 진출 기업 지원

박형수기자

입력2025.12.04 10:39

숏뉴스
파수 는 글로벌 디지털 무역 플랫폼 제공 기업인 커넥트AI와 해외 진출 기업 지원을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 4일 밝혔다.


양사는 커넥트AI 의 글로벌 비즈니스 중개 플랫폼에 파수의 솔루션을 연동한 신규 서비스를 개발하고, 나아가 글로벌로 진출하는 커넥트AI의 고객이 필요로 하는 보안 솔루션 및 컨설팅을 제공하기로 했다.

국내 기업의 해외 진출을 지원하는 커넥트AI는 국가 및 시장별로 최적화된 현지 바이어를 찾아주고, 이를 대상으로 마케팅이나 사업 제안을 할 수 있는 플랫폼 '커넥트AI'를 운영하고 있다.


커넥트AI 플랫폼과 파수의 외부 협업 솔루션 '랩소디 에코(Wrapsody eCo)'를 연동한 신규 서비스 출시를 위해 협력한다. 신규 서비스는 접근권한 관리 및 암호화, 사용이력 추적 기능 등이 제공되는 랩소디 에코의 가상 데이터 룸(VDR, Virtual Data Room)을 통해 해외 비즈니스에서 안전하게 중요 데이터를 공유할 수 있도록 지원한다.


파수는 커넥트AI의 고객사가 필요로 하는 보안 컨설팅 및 솔루션을 제공한다. 전 세계적으로 사이버 보안의 중요성이 강조되면서, 수출의 의무 사항으로 보안 요건 준수를 요구하는 사례가 최근 급증하고 있다.

파수는 커넥트AI의 고객이 필요로 하는 데이터 암호화/보안/관리 등의 솔루션과 악성메일 모의훈련 등의 서비스, 분야별 전문 컨설팅 등을 맞춤 제공해, 글로벌 비즈니스를 위한 필수 보안 역량을 갖출 수 있도록 돕는다.


양송이 커넥트AI 대표는 "커넥트AI는 해외로 진출하고자 하는 우리 기업들이 현지 시장을 보다 효과적으로 공략할 수 있도록 글로벌 비즈 매칭부터 세일즈 매니저 역할까지 수행하고 있다"고 소개했다. 이어 "글로벌 데이터 보안 및 관리 시장을 이끄는 파수와의 파트너십을 통해 커넥트AI는 고객의 해외 진출을 위한 차별화된 서비스를 강화해 나갈 수 있을 것"이라고 말했다.


조규곤 파수 대표는 "전 세계적으로 사이버 보안 강화가 요구되는 가운데, 기업들의 보안 역량이 해외 진출의 걸림돌이 아닌 경쟁력이 될 수 있도록 파수의 기술력과 노하우를 제공할 것"이라고 설명했다. 이어 "파수 또한 오랜 시간 해외 사업을 진행한 만큼, 기업들의 글로벌 비즈니스를 지원하는 커넥트AI와의 협력에 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
