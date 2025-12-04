원주시, 2025년 제12회 사회복무대상 ‘우수기관’ 선정

강원도 원주시는 지난 3일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2025년 제12회 사회복무대상'에서 우수기관으로 선정됐다.

원강수 원주시장과 직원들이 지난 3일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2025년 제12회 사회복무대상'에서 우수기관상을 수상하고 있다. 원주시 제공

시는 사회복무요원과 복무 담당자 대상 실태조사를 통해 애로사항과 의견을 적극 수렴하고, 강원지방병무청과의 연계를 강화하는 등 사회복무기관으로서의 역할을 충실히 수행해 왔다.

또한 사회복무요원 권익 증진을 위해 두 차례에 걸쳐 복무 부서와 기관을 직접 방문해 25건의 건의·애로사항을 해결하며 더 나은 복무 환경을 마련했다.

원강수 원주시장은 "원주시는 사회복무요원이 안전하고 효율적으로 근무할 수 있는 환경 조성을 위해 노력하고 있다"라며, "더 나은 복무 환경과 효율적인 사회복무 행정 실현을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



