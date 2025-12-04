성남시, 2025 적극행정 우수사례 경진대회 '인사혁신처장상' 수상

비개발자 코딩 통한 행정효율화 페이지 구축 노력 인정받아

경기 성남시(시장 신상진)는 행정안전부·인사혁신처·국무조정실이 공동 주관하는 '2025 적극행정 우수사례 경진대회'에서 지방자치단체 부문 장려상인 '인사혁신처장상'을 수상했다고 4일 밝혔다.

AI반도체과 소속 사진우 주무관이 '2025 적극행정 우수사례 경진대회'에서 인사혁신처장상 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

이번 대회에서 성남시는 '인공지능(AI)로 비개발자 코딩이 가능해진 시대, 우리는 코딩해서 칼퇴한다'를 주제로, 직원이 자발적으로 추진한 행정효율화 사례를 발표해 큰 호응을 얻었다. 세금이 투입된 사업이 아닌 직원 스스로의 노력으로 전반적인 업무 효율을 높인 점이 높은 평가를 받았다.

사례를 제출한 시청 AI반도체과 사진우 주무관은 타 지자체의 인공지능(AI) 활용 우수사례를 벤치마킹하고, 행정안전부 교육을 이수하며 역량을 강화했다. 이를 통해 공사·용역 자료 자동화 시스템, 생성형 인공지능(AI) 기반 보도자료 자동작성기 등 여러 행정지원 서비스를 직접 구축했다.

또한 서버 비용, 인공지능(AI) 구독료, 응용프로그램 인터페이스(API) 사용료 등 약 140만원가량을 개인이 부담해야 했던 문제를 동호회 조직을 통한 보조금 지원 및 공동 운영 방식으로 해결해 높은 점수를 받았다.

사진우 주무관은 이후에도 전문 교육을 이어가 행정안전부 '인공지능(AI) 챔피언 문제해결 종합과정'을 수료하고 '인공지능(AI) 챔피언 그린' 자격을 취득했으며, 현재 2025년 11월에 응시한 상위 단계 '블루 과정' 결과를 기다리고 있다.

그는 "적극행정의 가치를 실천한 노력을 인정받아 기쁘며, 다양한 우수사례를 접하며 얻은 배움을 바탕으로 성남시 발전에 더욱 기여하고 싶다"고 소감을 전했다.

성남시는 앞으로도 적극행정을 지속적으로 장려해 창의적이고 능동적인 공직 문화를 확산시켜 나갈 계획이다.





성남=이종구 기자



