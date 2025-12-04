이마트, 5~7일 '고래잇페스타'서 방어·한우 등심 반값 행사

고수온에 시세 오른 방어, 2만4900원

사과 6990원, 크리스피치킨 7788원 판매

이마트가 12월 고래잇 페스타의 마지막 주말을 맞아 주말 특가 행사를 펼친다고 4일 밝혔다.

우선 본격 방어 시즌을 맞이해 방어회를 초저가에 준비했다. 이번 방어회 행사는 이마트 가격과 품질 그대로 SSG닷컴 주간배송을 통해 만나볼 수 있다.

이마트와 SSG닷컴은 오는 5~7일 3일간 2~3인 분량의 '겨울 방어회(360g·팩)'를 신세계포인트 적립과 행사카드로 결제시 50% 할인한 2만4900원 판매한다. 이마트는 거제, 통영 등 양식 물량을 최대 규모로 확보했으며 마리당 5kg 이상 방어만 엄선했다.

올해 수온이 올라 방어 축양과 성장이 늦어지며 방어 시즌이 한 달 늦게 시작되고 이에 시세도 20~30% 이상 상승했다. 하지만 이마트는 매입력과 가격투자를 통해 오히려 작년 시즌 초기 행사가 대비 약 20% 저렴하게 판매한다. SSG닷컴은 지난해 이마트 방어회 판매 및 배송 테스트를 진행했고 올해는 그 물량을 10배 이상 늘려 본격적으로 운영을 시작한다. 이마트는 이번 방어회 행사를 기점으로 SSG닷컴 내 생선회 판매를 확대하며 양사 시너지를 강화할 계획이다.

육류 반값 할인도 준비했다. 5~7일 '한우 등심(냉장)'을 신세계포인트 적립 시 50% 할인하고, 6~7일 '호주산·미국산·캐나다산 냉장 찜갈비(100g)'를 행사카드로 결제 시 50% 할인한 1990원에 판매한다.

농산 매장에서는 5~7일 사과, 감귤, 블루베리 등 과일과 파프리카, 흙대파, 새송이버섯 등 집밥 필수 채소를 최대 50% 할인한다. '햇부사 보조개사과(4~8입·봉)'은 신세계포인트 적립시 50% 할인해 6990원에, '고당도 감귤(2kg·박스)'는 행사카드 결제 시 5000원 할인한 9980원에 판매한다.

델리 매장에서는 국내산 10호닭을 사용한 '핫크리스피 치킨'을 행사카드로 결제 시 40% 할인한 7788원에 구매할 수 있고, '프리미엄 생연어초밥', '육즙가득 직화함박', '카스테라 케익세트' 등도 신세계포인트 적립 시 할인한다.

정양오 이마트 전략마케팅본부장은 "이마트가 12월 고래잇 페스타 주말 행사로 장바구니 물가를 낮춘다"며 "방어회 등 제철음식과 한우, 과일 등을 특가 판매하며, 이후 10일까지 고래잇 페스타를 통해 다양한 상품을 저렴하게 구매하실 수 있다"고 말했다.





