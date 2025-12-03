넷마블, 개인정보 8000여건 추가 유출…"관계 기관 신고"

해킹으로 611만명의 개인정보가 유출된 국내 대형 게임사 넷마블에서 고객센터 문의 고객, 온라인 입사지원자 등 개인정보 8000여건이 추가 유출된 것으로 나타났다.

넷마블은 3일 홈페이지를 통해 "내부 조사를 진행하는 과정에서 유출 내용이 추가로 확인됐다"며 이같이 밝혔다.

넷마블이 추가로 공지한 유출 내용은 △고객센터 문의 고객(2003∼2004, 2014∼2021)의 이름·이메일 등 상담자 확인 내용 3185건 △온라인 입사 지원자(2003∼2006)의 이름, 이메일, 종교 등 입사지원서 기재 내용 2022건 △2011년 잡페어(취업박람회) 부스 방문자 이름·이메일·휴대폰 번호 등 966건(전체 암호화) △B2B(기업간거래) 사업 제안 담당자(2001∼2005, 2011∼2021) 이름, 이메일, 휴대폰 번호 등 사업 제안서 기재 내용 1875건 등 총 8048건이다.

유출된 정보 중에는 고객센터 고객 주민등록번호 314건과 온라인 입사 지원자 주민등록번호 990건도 포함됐다.

넷마블은 추가로 확인된 사항을 관계기관에 신고했고, 관련 당사자에게 개별 안내를 순차적으로 진행했다고 설명했다.

앞서 넷마블은 지난달 27일 바둑·장기 등 PC 게임 포털사이트에서 해킹으로 611만명분의 고객 및 임직원 정보가 유출됐다고 밝혔다.

이외에도 개인 식별이 불가능하나, 휴면 처리된 채 남아 있던 ID와 비밀번호 등 3100만여개, 2015년 이전 PC방 가맹점 6만6000여곳의 사업주 이름과 이메일 정보 등이 함께 유출됐다고 설명했다.





