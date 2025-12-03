[타볼레오]'손 떼고 발 떼고'…韓 도로 달린 GM 슈퍼크루즈 직접 타보니"

GM, 美·中 이어 한국에도 슈퍼크루즈 출시

손떼고 운전 '핸즈프리' 기술 국내 최초 도입

GM이 캐딜락 대형 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) 에스컬레이드의 전기차 버전을 국내 시장에 출시했습니다. 이 차의 가장 큰 특징은 운전대에서 손을 떼고 주행이 가능한 첨단운전자보조시스템 '슈퍼 크루즈(Super Cruise)'를 탑재했다는 점인데요.

보통 업계에서는 자율주행 기술을 0단계부터 5단계로 분류합니다. 0단계가 완전히 운전자의 능력만으로 운전하는 수준이라면 레벨 5는 운전자의 개입 없이 온전히 자동차가 스스로 운전하는 기술 수준을 의미하는데요. GM이 개발한 슈퍼크루즈는 '레벨 2+' 수준의 첨단운전자 보조시스템입니다.

현재 양산차(자가용) 기준 글로벌 완성차 업체의 자율주행 기술 수준은 2단계에서 3단계로 넘어가는 과도기에 있습니다. 단순히 기술이 운전자를 보조하는 2단계 수준에서, 차량과 사람이 운전의 주도권을 주고받으며 주행하는 3단계로 가기 위해서는 일단 손을 떼고 주행하는 '핸즈프리(hands free)' 기술 구현이 무엇보다 중요합니다.

GM은 2017년 업계 최초로 운전대에서 손을 떼고 주행이 가능한 슈퍼크루즈를 선보였습니다. 이후 북미에서 누적 8억7700만㎞를 주행하면서 안전성과 신뢰성을 높여왔는데요. 드디어 이 슈퍼크루즈가 탑재된 차량이 한국에도 상륙했습니다. 다만 슈퍼크루즈는 국내 도심에선 사용할 수 없고, 2만3000㎞ 이상의 고속도로와 주요 간선도로에서만 사용이 가능합니다. 이를 위해 한국GM은 100억원을 들여 라이다 기반의 국내 전용 고정밀 지도를 구축했다고 하네요.

지난 2일 슈퍼크루즈가 장착된 전기차 에스컬레이드 IQ를 시승하며, 국내 최초 핸즈프리 운전자 보조시스템을 체험해봤습니다. 시승 코스는 경기도 고양시 일대 약 40km 구간입니다.

캐딜락 에스컬레이드 IQ. 한국GM 제공 AD 원본보기 아이콘

자유로에 진입해 이 기능을 활성화해봤습니다. 우선 운전대에 있는 어댑티브 크루즈 컨트롤 버튼을 누르고, 운전대 모양의 슈퍼크루즈 버튼도 눌렀습니다. 이후 주행속도를 설정하고 활성화 조건이 가능한 도로에 진입하자, 운전대 윗부분에 녹색 불이 켜졌습니다. 이제 손을 떼도 된다는 표시입니다.

운전대에서 손을 놓고 전방을 주시하면서 속도를 시속 90㎞로 맞췄습니다. 구간 단속 도로에서도 차는 여유롭게 속도를 유지하며 달렸습니다. 운전대에서 손을 놓을 수 있었기에 간단한 음료나 간식을 먹으면서 운전도 가능했습니다. 앞차와의 간격을 알아서 조절하면서 달리는 어댑티브 크루즈 컨트롤이 활성화되면서 손과 발을 모두 뗀 자유로운 주행이 가능했습니다. 운전자는 그저 앉아서 앞만 주시하면 됩니다.

단, 도로 위에서 시선은 절대 떼면 안 됩니다. 운전대 가운데에는 운전자의 전방주시를 감시할 수 있는 모니터링 시스템이 장착돼있습니다. 도로에서 잠시 눈을 떼자 운전대 위에 초록색 표시등이 빨간색으로 바뀌고, 시트에서 강력한 진동 경고가 울렸습니다.

만약 이때 운전자가 이어받아 수동 운전을 하지 않는다면, 차는 스스로 서서히 감속하면서 정지하며 슈퍼크루즈 기능을 해제합니다. 기능이 해제된 후에는 시동을 다시 걸어야만 슈퍼크루즈를 다시 사용할 수 있다고 하네요.

기자가 캐딜락 에스컬레이드 IQ를 시승하며 GM의 슈퍼크루즈 '핸즈프리' 기능을 체험해보고 있다. 우수연 기자 원본보기 아이콘

업계에서는 테슬라의 운전자보조시스템인 'FSD(풀셀프드라이빙)'와 GM의 슈퍼크루즈를 비교하기도 합니다. 테슬라 FSD는 도심 주행에서도 사용이 가능하고, 내비게이션 목적지를 입력하면 알아서 주행합니다. 신호 인식과 좌·우 회전, 제한속도를 인식한다는 점에서 슈퍼크루즈보다 한층 지능적이라는 평가입니다. 테슬라는 카메라 센서가 주변의 환경을 인식하고 차량 내 AI 칩으로 실시간 연산, 제어하는 '엔드-투-엔드' 방식을 사용하기 때문이죠.

반면 GM의 슈퍼크루즈는 도심 주행 능력은 떨어지지만 고속도로에서의 핸즈프리 안전성은 업계 최고 수준으로 평가됩니다. 기술 도입 과정을 보면, GM이 안전성과 신뢰성을 최우선 가치로 삼았다는 점이 드러납니다.

실제 주행에서 슈퍼크루즈는 안정적인 주행을 보여줬습니다. 40km 가까운 주행에서 10번이 넘는 자동차선 변경을 보여줬는데, 매우 적극적이고 능동적인 주행을 했습니다. 앞차가 속도를 내지 못하면 스스로 추월해서 가기도 하고, 정체 구간에서는 자연스럽게 속도를 줄여 교통 흐름에 완벽 적응했습니다.

슈퍼크루즈는 테슬라의 FSD와 비교하면 도심 주행이나 제한 속도 주행 등이 불가능하다는 단점이 있지만, 현대차 첨단운전자보조시스템 'HDA 2'보다는 한 단계 앞선 기술이라는 느낌을 줍니다. 핸즈프리 가능한 구간이 제한적이긴 하지만, 운전의 부담에서 손과 발이 해방되는 자유로움은 상당한 매력입니다.

캐딜락 에스컬레이드 IQ. 한국GM 제공 원본보기 아이콘

현재 한국에 출시된 차종 중에 슈퍼크루즈 기능을 지원하는 차종은 에스컬레이드 IQ(전기차)와 내연기관 에스컬레이드 단 2종입니다. 현재는 고가의 캐딜락 모델에만 적용되지만, 향후에는 쉐보레 등 GM의 다른 브랜드로도 확장될 예정이라고 합니다.

다만 슈퍼크루즈는 여전히 '레벨 2+' 수준의 기술이기 때문에, 사고 발생 시 책임은 운전자에게 있습니다. 그럼에도 불구하고 현대차·기아가 계속해서 국내 도입을 미뤄오던 '핸즈프리' 기능이 국내 최초로 도입됐다는 점에서, 국내 자율주행 기술이 한단계 진전됐음을 체감할 수 있습니다. 실제로 손과 발을 떼고 주행하는 경험에 익숙해지면, 다시는 이 기능이 없는 차량을 타기 어렵겠다는 생각이 들었습니다.

참고로 슈퍼크루즈가 장착된 에스컬레이드 IQ의 가격은 2억7757만원입니다. 슈퍼크루즈 기능은 3년 동안 무료로 탑재되며 이후에는 구독 전환됩니다.

한편, 에스컬레이드 IQ에는 GM과 LG에너지솔루션의 미국 합작공장에서 생산된 대용량 배터리가 탑재됐습니다. 국내 기준 1회 충전 최장 739km 주행이 가능하도록 설계됐으며, 10분 충전으로 최대 188km를 주행할 수 있는 급속 충전 성능도 갖췄습니다. 또한 시스템 기준 최대출력 750마력, 최대토크 108.5kg·m의 압도적인 성능을 발휘해, 4t이 넘는 대형 전기 SUV임에도 민첩하고 날렵한 주행 성능을 보여줬습니다.





고양=우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>