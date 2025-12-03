"日, 프랑스의 '시진핑 G7 초청' 검토에 신중 대응 요구"

"中 관련 문제 다른 회원국과 논의 어려워"

일본 정부가 내년 주요 7개국(G7) 정상회의 의장국인 프랑스에 시진핑 중국 국가주석 초청을 검토하는 것 관련 신중한 대응을 요구했다고 3일 산케이 신문이 보도했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날부터 5일까지 중국을 국빈 방문해 시 주석과 정상회담을 한다. 이때 G7 초청을 타진할 가능성이 있다고 산케이는 예상했다. 일본 정부 관계자에 따르면 마크롱 대통령은 이전부터 정상회담에 시 주석을 초청하는 것에 긍정적이었다.

다카이치 사나에 일본 총리.

앞서 블룸버그통신은 지난달 프랑스가 비공식적으로 독일에 시 주석 초청 방안을 전했고, 독일이 지지 의사를 나타냈다고 보도했다. 프랑스는 2003년 에비앙에서 주요 8개국(G8) 정상회의를 개최했을 당시에도 후진타오 중국 국가주석을 초청한 바 있다.

일본은 그간 중국의 해양 진출과 경제적 위압 등에 대해 문제를 제기해왔다. 일본 정부 내에서는 시 주석이 내년 6월 G7 정상회의에 참여할 경우 중국 관련 문제를 다른 회원국과 공유하기 어렵다는 우려가 있다고 산케이는 전했다. 산케이는 "중국이 G7이 주장하는 자유, 민주주의, 법의 지배 등의 가치관을 공유하지 않는다는 점을 고려해 (일본이) 우려를 전한 형국"이라고 밝혔다.

산케이는 별도로 언급하지 않았으나 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언으로 중국과 일본 간 갈등이 지속되고 있는 것도 일본의 이번 대응에 영향을 미친 것으로 보인다.

한편 이날 일본 정부는 이치카와 게이이치 일본 국가안전보장국장이 전날 에마뉘엘 본 프랑스 엘리제궁 외교 수석과 통화했다고 밝혔다. 양측은 동중국해와 남중국해에서 패권주의 움직임을 강화하는 중국을 염두에 두고 자유롭고 열린 인도·태평양 실현을 위해 협력을 추진해 나가기로 했다고 교도통신이 전했다. 다만 일본 정부 관계자는 이번 통화에서 대만 문제가 논의됐는지는 밝히지 않았다.





오수연 기자



