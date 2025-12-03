본문 바로가기
성주군, 치매극복관리사업 ‘우수상’ 수상…2개 부문 우수사례도 채택

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.03 17:46

치매친화적 환경 조성·맞춤형 지원체계 구축 성과

성주군치매안심센터(센터장 박길숙)는 3일에 개최된 치매극복관리사업 성과대회에서 2025년 경북도 치매극복관리사업 평가결과 '우수상'을 수상했다.


치매극복관리사업 평가는 경북도 24개 치매안심센터를 대상으로 3개 분야 29개 항목으로 평가가 진행되었고, 성주군은 ▲치매조기검진사업 ▲치매인식개선사업 ▲실종예방사업 등 다양한 분야에서 높은 평가를 받으며 우수기관으로 선정됐다.

특히, 성주군 치매안심센터에서는 2025년 치매관리사업 민관협력 우수사례 공모전에서도 성과를 인정받아 ▲경상북도 치매예방 및 관리사업 ▲우리마을 예쁜치매쉼터 두가지 부문에서도 각각 우수사례에 채택되어 동시에 수상하며 치매 예방 및 관리 역량을 입증했다.

성주군 치매안심센터장은 "이번 우수상은 치매 걱정 없는 지역을 만들기 위해 군민과 지역 기관들이 함께 노력한 결과"라며, "앞으로도 조기검진, 치매예방교육, 실종예방사업 등을 확대해 누구나 안심하고 살 수 있는 치매 친화적 환경을 조성하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
