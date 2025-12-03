日 최장수 돌고래 오키짱, 51세로 세상 떠나…"성원과 지지에 감사"

수족관 "올 여름부터 건강 문제로 치료·요양"

"고령으로 신체 기능 저하돼"

일본에서 반세기 동안 사랑을 받던 장수 돌고래 '오키짱'이 세상을 떠났다.

2일 아사히신문 등에 따르면 오키나와 츄라우미 수족관은 이날 남방큰돌고래 암컷 오키짱이 52세(추정 나이)로 사망했다.

돌고래 오키짱. 츄라우미 수족관 홈페이지. AD 원본보기 아이콘

오키짱은 아마미 섬 인근 해역에서 포획된 이후 1975년 국제 해양 박람회에 맞춰 오키나와로 옮겨졌다. 오키짱은 돌고래쇼를 통해 50년간 큰 사랑을 받았다. 전 세계 여행객 사이에서도 유명한 '오키짱쇼'는 츄라우미 수족관 관광의 하이라이트 공연이었다.

보도에 따르면 '사육 기간 50년'은 일본 내 고래류 최장 기록이다. 남방큰돌고래로 한정하면 세계 최장 기록이다. 오키나와 츄라우미 수족관은 이날 홈페이지에 "올여름부터 오키짱은 건강상의 문제로 치료를 받고 요양 생활을 했다"면서 "고령에 의한 신체 기능 저하에 생긴 질환으로 추측된다"라는 글을 올렸다.

이어 "지금까지 (오키짱에게 보내준)많은 분의 성원과 지지에 깊은 감사를 드린다"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>