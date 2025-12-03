경동나비엔, 나비엔 라이브에서 보일러 구독 방송

경동나비엔은 3일 오후 공식 홈페이지 나비엔 하우스 내 라이브 커머스 채널 '나비엔 라이브'를 통해 보일러 구독을 소개한다고 밝혔다.

나비엔 콘덴싱 ON AI 제품 AD 원본보기 아이콘

경동나비엔은 이번 방송에서 보일러 구독 출시 배경과 목적, 고객 편익 등 서비스를 상세히 소개할 예정이다. 방송으로 선보이는 모델은 빠르고 넉넉한 온수 사용이 특징인 나비엔 콘덴싱 ON AI 'NCB753'과 'NCB553'이다. '나비엔 콘덴싱 ON AI'는 온수 기능을 대폭 강화한 보일러로, 기존 보일러 대비 93% 단축된 10초 이내에 온수를 사용할 수 있다.

특히, 방송을 통해 보일러 구독 신청 시 라이브 혜택가로 제공한다. 보일러 구독 방송 및 이벤트와 관련한 자세한 사항은 나비엔 하우스 내 '나비엔 라이브' 방송 페이지에서 확인할 수 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



