강릉시, 다각적 정책 개선으로 생활 품질 높여 ‘정주 매력’ 강화

단독 세대 순유출 줄고 가족 단위 전입 증가

교육·돌봄·생활기반 지원 확대로 정주환경 개선 이끌어

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 생활 여건 개선을 통해 '머물고 싶은 도시'로의 전환을 추진하고 있다. 이러한 노력은 시민 체감도가 높은 교육·정착·돌봄·안전 분야를 비롯해 여성·청소년 영역까지 확장되고 있다.

대표적으로 2025년 7월 최초 시행된 입학준비금과 전입축하금 지원사업이 있다. 제도 시행 4개월 만에 입학준비금은 3843명, 전입축하금은 1474세대에 지급되는 등 큰 호응을 얻고 있다. 이는 입학과 진학에 따른 교육비 경감과 신규 전입 세대의 안정적인 정착을 지원하는 두 신규 시책이 조기 정착에 성공했음을 보여준다.

다양성과 포용을 강화하는 움직임도 이어지고 있다. 강릉시 관리직 여성 공무원 비율은 44%에 이르며 행정조직 내 대표성이 전국 최고 수준을 달성하였다. 또한 지난해 처음 운영된 '3·8 여성의 날' 기념행사를 올해도 이어가며, 양성평등 캠페인 개최와 프로그램 기획·진행을 통해 지역사회 여성의 활동 역량을 강화하는 계기를 마련하였다.

도시 안전을 위한 환경개선도 병행되고 있다. 지난 2024년부터 2025년까지 '여성친화 안심거리' 3곳을 조성해 조명 설치, 미끄럼 방지 포장 등 노후 구간을 정비하였고, 문화행사를 운영해 시민들이 해당 공간을 직접 접하고 개선을 체감할 기회를 제공했다.

이러한 정책 추진 성과를 바탕으로 지난 11월 26일 강릉시는 성평등가족부가 선정하는 '여성친화도시'에 새롭게 이름을 올렸다. 오는 2026년부터 2030년까지 여성친화도시로서 '여성친화도시 기본계획'을 수립하고, 지역별 여건을 반영한 성평등 정책을 단계적으로 추진할 방침이다.

가정의 돌봄 부담을 덜기 위한 제도 개선도 진행 중이다. 2025년부터 아이돌봄서비스 본인부담금 지원을 50~20%에서 80~40%로 확대한 결과, 지난 2024년 4만건이던 아이돌봄서비스 지원 이용 건수가 2025년 10월 말 기준 4만3696건으로 늘어나는 등 더 많은 가정이 부담 없이 서비스를 이용할 수 있게 되었다.

청소년 정책도 다양한 활동과 경험 기회 제공을 중심으로 다변화되었다. 시는 2025년 새로 출범한 '꿈나눔꾼' 청소년자원봉사단을 통해 사회적 나눔과 책임을 직접 경험할 수 있는 기회를 마련했다.

강원특별자치도 최초로 개최한 '청소년 디지털 축제'에서는 인공지능(AI)·드론·가상현실(VR) 등 50여 개 체험을 제공함으로써, 관내 청소년들의 창의성·디지털 역량 강화와 진로 탐색을 지원했다. 또한, 교육발전특구 시범사업으로 돌봄형 전문강좌(H.P.C)를 도입해 방과 후 돌봄 수요를 보완하고 가정 내 사교육비 부담을 경감했다.

이처럼 여러 분야에 걸친 시책이 서로 맞물리며 도시 전반의 정주 여건은 한층 강화되고 있다. 최근 인구 이동 자료에서도 긍정적 변화의 흐름이 확인됐다. 7월부터 9월까지 순유입이 이어졌으며, 전년 대비 단독 세대의 순유출이 줄고 3인 이상 세대의 전입이 늘었다. 가족 단위 전입이 증가한 것은 장기적 인구구조 개선을 기대하게 한다.

김홍규 강릉시장은 "작은 노력과 변화들이 모여 여성친화도시 지정이라는 성과를 이뤄냈다"며 "앞으로도 모든 세대가 아우르는 누구나 살고 머물고 싶은 도시를 만들기 위한 노력을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.





