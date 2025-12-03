강릉시, 스마트 교통도시로 도약…자율주행 운영성과 B등급 달성

자율주행운영성과 ‘D등급→B등급’ 두 단계 상승

2026 ITS 세계총회 대비 기술시연 준비 박차

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 국토교통부가 실시한 2025년 자율주행자동차 시범운행지구 평가에서 B등급을 받아, 중소도시 중 유일하게 상위권에 이름을 올렸다. 이로써 강릉시는 2026 강릉 ITS 세계총회 개최를 앞두고 자율주행 기술 시연 준비에 한층 탄력을 얻게 되었다.

강릉시가 국토교통부가 실시한 2025년 자율주행자동차 시범운행지구 평가에서 B등급을 받았다. 사진은 자율주행차 시민 홍보 모습. 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 평가는 지난 2024년 1월 1일부터 12월 31일 기간의 운영 실적을 기준으로 전국 36개 시범운행지구를 대상으로 4개 지표·12개 항목을 종합평가해 등급을 부여했다. 강릉시는 2023년, 2024년 연속 D등급에서 올해 B등급으로 두 단계 상승하는 성과를 거뒀다.

특히, 올해에는 관광형 자율주행자동차의 탑승실적이 작년 대비 평균 3배 이상 증가(월평균 286명→878명)했고, 지난 7월에 개시한 벽지노선 자율주행 마실버스는 5개월간 2000명 탑승, 누적 1만㎞ 운행을 달성하는 등 가시적 성과가 더 나타났다.

강릉시는 올해 강릉시민, 외부 기관, 외국인 대상 자율주행차 기술 홍보 활동도 강화했다. 강릉 시정설명회 연계 자율주행차 홍보 프로그램 운영, 외신기자단 자율주행차 시승, 일본교통관광연구소 방문단 자율주행 시승 등 다양한 분야에서 강릉시 자율주행차를 홍보했다.

시는 올해 성과를 기반으로 오는 2026년 평가에서는 A등급을 달성할 수 있도록 관광형 자율주행 운행 여건 개선 및 벽지노선 운행 안정화 등 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

김홍규 강릉시장은 "중소도시 중 유일하게 B등급을 달성해 강릉의 자율주행 운영 역량을 전국적으로 인정받았다"며 "2026 강릉 ITS 세계총회에서 성공적인 기술 시연을 선보일 수 있도록 운영 내실화를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>