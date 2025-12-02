우리아이들병원, '2025 구로 문화예술의 밤' 후원기관 참여

"사회적 책임을 실천할 수 있도록 노력"

보건복지부 지정 소아청소년 전문병원인 우리아이들병원은 지난달 26일 서울 구로구 오류아트홀에서 열린 '2025 구로 문화예술의 밤'에 후원기관으로 참여했다고 2일 밝혔다.

'2025 구로 문화예술의 밤'은 재단법인 구로문화재단이 주최한 행사다. 이날 행사에는 재단 후원자와 지역 예술인, 주민들이 한자리에 모여 구로 문화예술의 성과를 되돌아보고, 후원과 창작이 선순환하는 지역 문화예술 생태계를 다지는 시간을 가졌다.

이날 구로문화재단은 지역 문화예술 발전을 위해 꾸준히 힘을 보탠 후원자들에게 기부증서 전달식을 진행했다. 우리아이들병원은 문화복지 사업 지원을 위해 후원금을 전달하고 기부증서를 받았다. 전달된 후원금은 장애인 문화예술 지원, 차상위 계층을 위한 문화교육, 어린이 대상 문화예술 프로그램 등 지역 주민의 문화 향유 확대를 위한 다양한 문화복지 사업에 사용될 예정이다.

정성관 우리아이들의료재단 이사장은 "아이들의 건강한 성장은 의료뿐 아니라 문화와 예술이 어우러진 지역 환경 속에서 완성된다고 생각한다"며 "이번 후원이 지역 문화예술 발전에 작은 힘이 되길 바라며, 앞으로도 의료기관의 역할을 넘어 지역사회와 함께 사회적 책임을 실천할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





