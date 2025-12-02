본문 바로가기
토스뱅크, 사외이사에 권선주·송창영 선임

권재희기자

입력2025.12.02 14:27

권선주 전 IBK기업은행장 합류…금융권 최초 여성 의장으로 화제
송창영 세한 대표변호사 합류

권선주 토스뱅크 신임 사외이사

권선주 토스뱅크 신임 사외이사

권선주 전 IBK기업은행장이 토스뱅크 사외이사에 선임됐다. 권선주 전 IBK기업은행장은 앞서 KB금융지주 사외이사도 역임한 바 있다.


2일 토스뱅크는 권선주·송창영 신임 사외이사 선임을 공시했다.

이번 선임은 기존 박세춘·이건호 사외이사의 임기만료에 따른 것이다.


권 전 IBK기업은행장은 앞서 지난 3월까지 5년간 KB금융지주 사외이사로 재직한 바 있다. 지난 1년간은 KB이사회 의장을 맡기도 했다. 권 의장 선임 당시 금융권 최초 여성 이사회 의장 선임으로 화제가 됐다.


송창영 신임 토스뱅크 사외이사 겸 감사위원은 법무법인 세한 대표 변호사로, 앞서 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원을 역임한 바 있다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
