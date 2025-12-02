본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

광주시 청소년수련관, '디지털 융합 교육 성과' 여성가족부 장관상 2관왕 달성

이종구기자

입력2025.12.02 11:26

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 광주시 청소년수련관은 '2025 우수 청소년수련시설 유공자 포상'과 '2025 청소년수련활동 인증제 제도 관계자 포상(운영 담당자·참여 청소년)'에서 성평등가족부 장관상을 수상했다고 2일 밝혔다.

방세환 광주시장(가운데)가 '2025 우수 청소년수련시설 유공자 포상'과 '2025 청소년수련활동 인증제 제도 관계자 포상(운영 담당자·참여 청소년)'에서 성평등가족부 장관상을 수상한 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장(가운데)가 '2025 우수 청소년수련시설 유공자 포상'과 '2025 청소년수련활동 인증제 제도 관계자 포상(운영 담당자·참여 청소년)'에서 성평등가족부 장관상을 수상한 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

우수 청소년수련시설 유공자 포상은 청소년수련시설 활성화와 청소년의 건전 육성에 기여한 지도자를 선정해 수여하는 상으로, 광주시 청소년수련관 조기연 관장이 그 공로를 인정받아 장관 표창을 받았다.


또한, 청소년수련활동 인증제 제도 관계자 포상은 제도의 발전과 운영 활성화에 기여한 운영 담당자와 인증 프로그램 참여를 통해 두드러진 성과를 거둔 청소년을 격려하기 위해 한국청소년활동진흥원이 주최한 시상이다. 현장에서 성실히 인증 수련 활동을 운영한 담당자와 프로그램 참여를 통해 역량 개발에 적극적으로 임하고 타 청소년의 모범이 되는 학생에게 수여된다.

올해 광주시 청소년수련관은 대한민국 광복 80주년을 맞아 역사 교육과 디지털 기술을 융합한 '알(AR)맹이 발(VR)굴단', 디지털 시대에 필요한 윤리적 AI 활용 능력을 기르는 '인공지능 시대의 청소년을 위한 AI 윤리' 등 다양한 인증수련활동을 운영하며 긍정적인 평가를 받았다.


특히, 참여 청소년 부문을 수상한 김민솔(태전초 5학년) 학생은 '알(AR)맹이 발(VR)굴단' 활동 수기에서 "학교나 학원에서 역사, 컴퓨터, 가상·증강현실을 따로 배우는 것은 어렵지 않다. 하지만 이를 융합해 다양한 관점으로 깊이 있게 토의·토론하고 결과물을 만들어내는 수업은 흔치 않다고 생각한다. 시간이 들고 힘들 때도 있었지만 그만큼 보람 있었고 질 높은 수업이었다"고 소감을 전했다.


조기연 관장은 "청소년이 주체적으로 배우고 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 제공하겠다"며 "4차 산업 시대에 필요한 디지털 윤리와 창의 융합 역량을 강화하는 청소년활동을 지속 확대해 우수 수련시설로서 더욱 발전하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 [부업의 함정]⑤ "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'서울 자가 김부장'에 나온 전세 38억 반포 아파트, 알고보니 인천 로열파크씨티Ⅱ

"아들 낳아주면 연봉 1억"…수십년간 '4050 여성' 찾고 있는 79세 귀족

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

다들 인구 줄어 난리인데…10년마다 10만명, 벌써 40만 도시된 '이곳'

"여기가 아니었네"…하루아침에 사라진 감귤 3톤 알고보니

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

홈플러스, 폐점보류 15개 점포 중 5개 점포 영업 중단 검토

새로운 이슈 보기