미래에셋증권, '미래에셋 CD금리 플러스' ETN 신규 상장

송화정기자

입력2025.12.02 10:12

미래에셋증권은 CD금리 91일물+0.1%를 기초자산으로 하는 '미래에셋 CD금리 플러스 상장지수증권(ETN)'을 신규 상장한다고 2일 밝혔다.

해당 ETN은 단기 자금 시장의 대표 금리인 CD 91일물 금리를 목표 수익률(YTM)로 하는 상품이다. 원금에 더해 CD금리만큼의 이자수익을 얻는 구조로, 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있다.


또한 기초자산인 CD금리가 연 1.0%~4.0% 범위 안에 있으면 CD금리 수익에 추가 수익(연 10bp, 일할 수익률을 재투자해 누적 수익 지급)을 기대할 수 있다는 점이 기존 유사 상품들과의 차별화된 점이다.

이번 상품은 총수익지수(TR) 방식을 사용해 발생한 분배금을 모두 재투자해 지표가치에 반영하며 월분배 없이 추가금리와 일별 재투자 효과 덕분에 최소 CD 91일 금리만을 추종하는 상장지수상품(ETP) 대비 금리 경쟁력이 있다.


미래에셋증권 관계자는 "국내외 증시 불확실성이 확대된 시장에 단기적으로 현금비중을 늘리려는 투자자들에게 해당 ETN이 적합하다"며 "복잡한 조건이나 기초자산이 아닌 CD금리 단일 기초자산으로 추가수익까지 추구할 수 있다는 점이 투자 포인트가 될 것"이라고 말했다.


미래에셋 CD금리 플러스 ETN은 상장일 이후에 일반 주식처럼 매매할 수 있다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
