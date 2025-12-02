코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합

2일 장 초반 코스피가 반도체주 강세에 힘입어 3950선을 회복했다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 37.44포인트(0.96%) 뛴 3957.81에 거래되고 있다. 앞서 지수는 전장보다 18.72포인트(0.48%) 오른 3939.09로 출발한 뒤 오름폭을 키우는 모습이다.

개인이 홀로 2633억원을 내다팔 동안 외국인과 기관이 각각 1556억원, 1241억원을 사들였다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 1492억원을 순매수 중이고 개인과 기관이 각각 480억원, 1312억원을 순매도하고 있다.

코스피 시가총액 상위권은 상승세다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 10,500 등락률 +4.13% 거래량 385,809 전일가 254,500 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치현대차, 11월 글로벌 판매 2% 줄어…내수·수출 동반 감소"그랜저 200만원 할인" 현대차 연말까지 '라스트 찬스' 전 종목 시세 보기 close (4.32%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 130,200 전일대비 3,900 등락률 +3.09% 거래량 344,244 전일가 126,300 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세[기업&이슈]치솟는 환율에 달러유출 부담커진 외국인 배당 전 종목 시세 보기 close (3.17%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 554,500 전일대비 16,500 등락률 +3.07% 거래량 832,209 전일가 538,000 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (2.60%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 115,800 전일대비 3,500 등락률 +3.12% 거래량 322,742 전일가 112,300 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치기아, 6년 만에 돌아온 소형 SUV '셀토스' 티저 공개코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (2.40%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 75,900 전일대비 1,000 등락률 +1.34% 거래량 1,306,704 전일가 74,900 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로 전 종목 시세 보기 close (1.34%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 519,000 전일대비 4,000 등락률 +0.78% 거래량 26,262 전일가 515,000 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치HD현대중공업-HD현대미포 공식 합병…통합 법인 출범해코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (0.97%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 102,100 전일대비 1,300 등락률 +1.29% 거래량 3,031,174 전일가 100,800 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (0.79%)가 오름세다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 184,400 전일대비 1,400 등락률 -0.75% 거래량 94,214 전일가 185,800 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...연 4%대 금리로 ‘총알’ 장전 해볼까 셀트리온, 美 대형 PBM과 '스토보클로-오센벨트' 등재 계약 체결연 4%대 금리로 400% 레버리지 투자 가능...신용미수대환도 당일 OK 전 종목 시세 보기 close 은 0.91% 내리고 있다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 6.96포인트(0.75%) 내린 915.42에 거래되고 있다. 앞서 지수는 1.01포인트(0.11%) 밀린 921.37로 출발한 뒤 낙폭을 확대하고 있다. 외국인이 1693억원을 순매도했지만 개인과 기관이 각각 1445억원, 284억원을 순매수했다.

코스닥 시총 상위권은 하락세다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 281,000 전일대비 36,500 등락률 -11.50% 거래량 259,304 전일가 317,500 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-13.07%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 83,600 전일대비 3,700 등락률 -4.24% 거래량 324,970 전일가 87,300 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세'돌아온 외국인' 코스피·코스닥 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-5.73%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 189,600 전일대비 6,200 등락률 -3.17% 거래량 131,994 전일가 195,800 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.93%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,200 등락률 -1.29% 거래량 1,091,889 전일가 93,000 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치최대 4배 주식자금, 신용미수대환 자금을 연 4%대 최저금리로코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-2.69%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 531,000 전일대비 11,000 등락률 -2.03% 거래량 103,964 전일가 542,000 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (-2.40%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 195,500 전일대비 1,300 등락률 -0.66% 거래량 338,516 전일가 196,800 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세코스피, 외국인 2조 순매도 폭탄에 3920선으로 '후퇴' 전 종목 시세 보기 close (-1.93%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 158,300 전일대비 600 등락률 -0.38% 거래량 96,997 전일가 158,900 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치기회가 왔을 때 제대로 잡아야...연 4%대 금리로 ‘총알’ 장전 해볼까코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-1.64%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 226,500 전일대비 1,500 등락률 +0.67% 거래량 30,201 전일가 225,000 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세숨 돌린 韓증시, 外人·기관 양매수에 상승 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.11%)이 약세지만 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,700 전일대비 1,150 등락률 +2.37% 거래량 151,711 전일가 48,550 2025.12.02 09:24 기준 관련기사 코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치코스피, 3960선 상승 출발…코스닥 1%대 강세'기관 매수세' 코스피 상승 출발…3900선 회복 전 종목 시세 보기 close 는 2.37% 상승 중이다.

업종별로는 운송(+5.71%), 자동차(+3.65%), 전기장비(+3.04%)가 강세다. 반면 건강관리 서비스(-7.19%), 생물공학(-3.01%), 건강관리 기술(-2.48%) 부문은 내림세다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전날 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 1.1원 오른 1471.0원에 개장했다.





김진영 기자



