경기도, GTX·별내선·교외선 개통…수십 년 숙원 해소 '교통 혁명' 시대 열다

G경기도 GTX-A 개통…최대 90분→22분 단축

'사통팔달 교통망' 완성…도민에게 '시간 여유' 선물

GTX-A노선, 하루 평균 5만6000명 이용

민선8기 지방도 국지도 예산 연평균 63.7% 급증

#. 화성 동탄 주민인 40대 송모 씨. 그의 삶은 2024년 3월 30일 이전과 이후 180° 바뀌었다. 수도권 광역급행철도(GTX) A노선이 개통하면서 서울 출퇴근 길이 획기적으로 개선됐기 때문이다. 송 씨는 이제 눈과 비 출근길도, 금요일 교통체증도 신경 쓰지 않아도 된다. 상대적으로 불규칙하게 출발하는 버스를 향해 뛰지 않아도 된다. 송 씨는 "출퇴근 시간이 준 것도 좋지만 더 좋은 건 규칙성이다"며 "허둥대던 출퇴근 시간에 리듬이 생기고 시간을 계획적으로 다룰 수 있어서 체감상 시간을 두 배로 활용하고 있다"고 말했다.

#. 삶이 바뀐 건 파주시 교하동에 사는 40대 정모 씨도 마찬가지다. 그의 거주지는 GTX-A노선 정차역인 운정중앙역과 거리가 있지만 이전까지의 '환승 지옥'에 비하면 지금은 출퇴근 발걸음이 10배 이상은 가볍다고 전했다. 서울역 주변으로 일을 다니는 정 씨는 집 앞에서 버스를 타고, 금촌역에서 경의중앙선을 타서 홍대입구역에서 공항철도로 갈아타 서울역에서 다시 직장까지 버스를 타야 했다. 이제는 운정중앙역에서 GTX만 타면 서울역으로 직행할 수 있다. 정 씨는 "GTX가 개통되고 신세계가 열렸다. 예전엔 등·하원 시간 맞추느라 정신이 없었는데 지금은 아이들 챙길 여유가 생겼다"며 "예전부터 그토록 가고 싶던 요리학원도 등록했다"고 말했다.

경기도가 지난 수십 년 공을 들였던 주요 철도 사업인 GTX-A, 별내선, 교외선이 연이어 민선 8기 개통해 도민의 생활권을 확장하고, 삶의 질 개선에 기여했다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도가 지난 수십 년 공을 들였던 주요 철도 사업인 GTX-A, 별내선, 교외선이 연이어 민선 8기 개통해 도민의 생활권을 확장하고, 삶의 질 개선에 기여했다.

우선 GTX-A 노선은 2009년 4월 경기도가 GTX 3개 노선 추진을 국토교통부에 최초 제안한 이후 약 15년 만인 2024년 3월 30일 수서~동탄 구간과 2024년 12월 운정중앙역~서울역 구간이 각각 개통했다.

GTX A노선 개통에 따라 버스로 79분, 승용차로 45분 소요되던 수서~동탄이 20분 만에 이동할 수 있게 됐다. 파주 운정중앙역에서 서울역까지 이동 소요 시간도 기존 대중교통 이용 시 최대 90분에서 약 22분으로 대폭 단축됐다.

평일 기준 기본요금 3200원에 10㎞ 초과 시 5㎞마다 250원씩 추가되며, 다른 교통수단 대비 고가인 GTX이지만 경기도민은 'The 경기패스'를 통해 요금을 일부 환급받는다. 19세에서 39세 청년은 30%, 40세 이상은 20%, 저소득층은 최대 53%까지 환급 혜택을 받을 수 있다.

이 같은 혜택 속에서 GTX-A 전체 노선의 이용객 수는 올해 6월 기준 1,300만 명을 넘었다. 하루 평균 약 5만6000명 수준이다.

김동연 경기도지사와 지역주민 등이 지난 9월 15일 의정부시 민락국민체육센터에서 열린 경기북부 중심 고속화도로 현장 간담회를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

경기도가 지난 5월 1일부터 11월 9일까지 ㈜코난테크놀로지를 통해 뉴스, 커뮤니티, 유튜브, 카페, X(트위터), 블로그, 인스타그램에서 'GTX-A노선 개통' 키워드로 검색된 정보량 2029건 및 반응량 5,227건을 분석한 결과 긍정 반응이 68.2%를 차지했다. 교통편의 향상이 39.6%, 쾌적한 내부 환경이 15.2%, 완전 개통 기대감이 13.2%로 각각 나타났다. 온라인상에서는 빠른 이동시간에 대한 호응 및 동탄·운정 지역으로의 이동이 편리해졌다는 반응, 실내 공기질이 좋고 전체적인 시설이 깔끔해 쾌적한 이동이 가능하다는 호평 등이 발견됐다.

남양주시 별내역과 서울 암사역을 잇는 지하철 8호선 연장 별내선(암사역~별내역)도 2005년 수도권동북부 지역 광역교통개선대책에서 제시돼 2015년 9월 착공해 2024년 8월 공식 개통한 장기의 숙원 사업이었다.

별내역에서 잠실까지는 기존 환승 2회에 45분가량 소요됐지만 별내선 개통으로 27분 소요돼 18분 정도 단축했다. 별내선은 별내역(경춘선), 구리역(경의중앙선)이 환승역사이며, 기존 8호선은 천호역(5호선), 잠실역(2호선), 석촌역(9호선), 가락시장역(3호선), 복정역(수인분당선)에서 환승이 가능해 남양주시, 구리시 주민은 물론 인근 경기동북부 주민들의 출퇴근 개선에도 기여하고 있다. 별내선 중 구리 구간의 승·하차 올해 1~9월 총인원은 1249만여 명이다.

고양 대곡에서 양주 장흥을 거쳐 의정부까지 총 30.5㎞ 구간을 동~서로 잇는 교외선도 2025년 1월 운행을 재개했다. 1963년 최초 개통했다가 운영 효율성 문제와 경제적 적자로 2004년 운행이 중단되고, 21년 만이었다.

의정부역 기준 첫차는 오전 6시 55분, 막차는 오후 9시 12분에 출발하며 의정부역에서 양주 장흥을 거쳐 고양시 대곡까지 대중교통 이동시간이 약 50분 소요된다.

월별 이용객은 운행 첫 달인 1월 1만1626명에서 5월 2만5018명까지 증가했다가 10월 1만8910명으로 확인됐다. 1~10월 총이용객은 17만5604명이다.

김동연 경기도지사가 2024년 8월 9일 남양주 별내역에서 열린 지하철 8호선 연장 별내선 개통식에서 인사말을 하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

한편, 경기도는 철도뿐 아니라 지방도·국지도 확충에도 속도를 내고 있다.

민선 7기 관련 예산이 2019년 1908억원, 2020년 2129억원, 2021년 2750억원, 2022년 2150억원 등 평균 2234억원이었는데 민선 8기에는 2023년 2746억원, 2024년 4599억원, 2025년 3629억원 등 평균 3658억원으로 증가율 63.7%를 보였다.

이 같은 투자 확대에 힘입어 2023년 6월 지방도 359호선(문산~내포1), 2024년 3월 국지도 98호선(오남~수동), 2024년 4월 지방도 391호선(야밀고개), 2025년 7월 '국지도 39호선 양주 가납~상수 도로', 2025년 10월 '국지도 84호선 초지대교~인천간 도로'가 각각 개통했다.

특히 고양에서 남양주까지 이동시간을 98분 단축하며 경기북부 대개발을 혁신적으로 선도할 '경기북부 중심 고속화도로' 사업계획도 올해 9월 15일 확정했다.

경기북부 중심고속화도로는 수도권 제1·2순환 고속도로 사이 동서축 고속화도로를 신설하는 내용이다. 고양시, 파주시, 양주시, 의정부시, 남양주시 등 경기북부 5개 시를 연결한다. 사업 규모는 총연장 42.7㎞, 총사업비 2조 506억 원 규모의 도민참여형 민자사업 형태로 2034년 개통을 목표로 한다.

김동연 경기도지사가 2024년 3월 29일 GTX A노선 동탄역 지하6층 승강장을 방문해 현장을 확인하고 있다. 경기도 제공 원본보기 아이콘

김동연 경기도지사는 지난해 3월 GTX-A노선 개통을 앞두고 자신의 SNS를 통해 "경기도민과 국민의 삶을 완전히 변화시킬 GTX가 드디어 달린다. 2009년 경기도가 처음 제안해 시작된 지 15년 만이다"며 "새로운 기회를 연결하는 경기도 철도시대를 더 활짝 열겠다. 출퇴근 하루 1시간의 여유, 도민께 꼭 드리겠다"고 말했다.

김동연 경기도지사는 올해 9월 경기북부 중심 고속화도로 계획을 발표하는 자리에서 "경기도의 힘으로 하겠다. 보통은 국가 재정에 의지하다 보면 시간이 오래 걸리는데, 경기도가 주도적으로 할 것"이라며 "북부 주민 삶의 질 향상에 결정적인 역할을 하도록 하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>