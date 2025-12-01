영진전문대, 김장김치 나눔봉사 활동…홀몸노인·쪽방주민 100가구에 전달

대구 영진전문대학교(총장 최재영) 사회봉사단이 겨울철 지역 이웃을 돕기 위해 김장김치 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

영진전문대 사회봉사단은 1일 대불노인복지관에서 재학생, 교직원, 외국인 유학생 등 30명이 참여한 가운데 김장김치를 담가 대구시 북구 산격동·복현동 일대 쪽방 주민 및 독거노인 100가구에 가구당 5kg씩 전달했다.

영진전문대학교 사회봉사단이 1일 김장김치 나눔 봉사에 나선 모습 AD 원본보기 아이콘

김장 행사에 참여한 이희민(사회복지과 2년) 학생은 "난생처음 김장을 할 수 있을까 걱정했지만, 내가 만든 김치를 드시고 기뻐하실 어르신들을 생각하니 보람을 느꼈다"고 전했다.

튀르키예 출신 외국인 유학생 프나르 디데(한국어교육센터) 학생도 "김장 봉사를 통해 한국 문화를 이해하고 한국 사회에 적응하는 데 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

차보현 사회봉사단 단장(사회복지과 교수)은 "지속 가능한 지역사회 공헌을 위해 상·하반기 각 1회 '금호강 살리기 환경보호 캠페인', 1회용품 분리수거 캠페인 등을 진행하고 있다. 또한 RCY 활동을 통한 조혈모세포 기증·헌혈 참여, 노인·장애인·아동복지시설 지원 등 다양한 봉사활동을 이어오고 있다"면서 "지역과 함께 성장하고 어려운 이웃들에게 따뜻한 사랑을 펼치는 봉사단 활동을 지속하겠다"고 전했다.

영진전문대는 1997년 전국 전문대학 중 최초로 사회봉사단을 창단했으며, 사회봉사를 학점화해 인성교육을 강화하고 있다. 이러한 시스템은 학생들의 시민의식 함양과 더불어 높은 취업률로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>