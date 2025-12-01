본문 바로가기
맹가노니시스템, 남양주시 취약계층 아동 위해 후원금 300만원 전달

이종구기자

입력2025.12.01 16:11

경기 남양주시(시장 주광덕)는 1일 맹가노니시스템(공동대표 이철우·김경화)이 지역 내 취약계층 아동 지원을 위한 성금 300만원을 남양주시복지재단(대표이사 원병일)에 전달했다고 1일 밝혔다.

주광덕 남양주시장(가운데)이 1일 맹가노니시스템(공동대표 이철우·김경화)으로부터 지역 내 취약계층 아동 지원을 위한 성금 300만원을 전달받고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장(가운데)이 1일 맹가노니시스템(공동대표 이철우·김경화)으로부터 지역 내 취약계층 아동 지원을 위한 성금 300만원을 전달받고 있다. 남양주시 제공

시청에서 열린 전달식에는 주광덕 시장을 비롯해 이철우·김경화 공동대표, 원병일 복지재단 대표이사가 참석했다.


이번 후원금은 '온누리 장학사업' 재원으로 활용돼, 관내 취약계층 아동·청소년이 학업을 지속하고 교육격차를 줄이는 데 도움이 될 예정이다.

이철우 공동대표는 "어려운 환경에 놓인 아이들이 미래를 향해 힘차게 성장할 수 있도록 작은 보탬이 되고자 후원을 결정했다"며 "지역사회와 함께할 수 있는 다양한 나눔 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.


주광덕 시장은 "따뜻한 나눔을 실천해 주신 맹가노니시스템에 진심으로 감사드린다"며 "시는 복지재단과 협력해 취약계층 아동들이 더 안전하고 건강하게 성장할 수 있도록 촘촘한 지원체계를 마련해 나가겠다"고 강조했다.


원병일 대표이사도 "이번 후원금은 도움이 필요한 아이들에게 큰 희망이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 아동들의 성장과 학습 환경을 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
