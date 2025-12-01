본문 바로가기
[비트코인 지금]日, 가상자산 거래 소득 분리과세 검토…20% 세율 적용

오수연기자

2025.12.01

일본 정부가 비트코인 등 가상자산 거래 소득을 주식 등 다른 금융 상품과 마찬가지로 분리과세 하는 방향을 검토하고 있다고 NHK가 1일 보도했다. 현재 최대 55% 세율을 적용받는데 분리 과세 시 20% 세율이 적용될 전망이다.


일본 금융청은 가상화폐에 투자하는 계좌가 1300만개를 넘는 가운데 가상자산을 주식이나 채권 등 금융상품처럼 취급하는 방안을 검토하고 있다.

로이터연합뉴스

이에 따라 당정은 내년도 세제 개편에서 가상자산 거래 소득을 일률적으로 20%의 세율을 적용하는 분리과세로 분류하는 방안을 검토하고 있다.

현재 일본에서 가상자산 거래로 발생한 소득은 급여소득 등 다른 소득과 합산한 뒤 세율을 적용하는 종합과세 대상으로 분류된다. 종합과세는 합산 소득에 따라 세율이 바뀌는데 최고 55%의 세율이 적용된다.


일본 정부는 내년도 세제 개편에서 금융상품으로 취급할 가상자산의 범위 등 세부 내용을 결정할 방침이다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

