'종이뭉치 끝'… 한국주택금융공사, 전자문서 활용 확산 공로 과기정통부 장관 표창

‘HF 전자발송 플랫폼’ 구축



종이우편→모바일 전자고지

HF가 전자문서 활용 확산 공로로 과학기술정보통신부 장관 표창을 받으며 디지털 혁신을 인정받았다.

한국주택금융공사(사장 김경환)는 서울 강남구 SC컨벤션센터에서 열린 '2025 전자문서 산업인의 날 기념식'에서 전자문서 활용 확산에 기여한 공로를 인정받아 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 표창을 받았다.

이 행사는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국인터넷진흥원과 한국디지털문서플랫폼협회가 주관해 전자문서 산업 발전에 공헌한 기관과 개인을 포상하는 자리로 마련됐다.

한국주택금융공사는 올해 'HF 전자발송 플랫폼'을 구축해 우편으로 발송하던 각종 고지문을 네이버, 카카오뱅크, 카카오톡, KB국민은행 스타뱅킹 등을 통해 스마트폰으로 확인할 수 있도록 시스템을 전환했다.

이 플랫폼은 공인전자문서중계자를 통해 고객에게 모바일 전자고지서를 전달하고, 고객이 열람하지 않을 경우 우체국 발송 대행 서비스를 통해 종이 우편을 자동으로 발송하는 방식으로 운영된다. 공사는 아울러 내용증명 우편도 전자고지 방식으로 전환하며 종이 우편물의 전자문서화에 선도적으로 앞장섰다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "전자문서 발송 대상을 더욱 확대해 고객 편의성을 높이고, 종이 사용 감축을 통한 탄소배출 저감으로 환경보호에 앞장서는 공공기관 역할을 강화하겠다"고 말했다.

시상식 후 진행된 사례 발표에서 공사는 전사적 우편 관리 통합을 위한 전담 조직 운영 경험과 전자문서로 발송된 내용증명의 법적 효력 확보를 위한 법률검토 과정 등 그간 추진해온 업무 혁신 사례를 공유했다.





